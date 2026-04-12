Transportistas Bloquean Avenidas Gustavo Baz y la Vía López Portillo en Coacalco

La noche de este domingo 12 de abril, operadores de transporte público realizaron un bloqueo en importantes vialidades del municipio de Coacalco, Estado de México, lo que generó severas afectaciones a la movilidad en la zona norte del Valle de México.

La protesta se lleva a cabo sobre la avenida Gustavo Baz y la Vía José López Portillo, a la altura de La Quebrada, donde choferes de combis pertenecientes a la Ruta 05 cerraron la circulación en ambos sentidos. Los manifestantes forman parte de autotransportes Gustavo Baz y Ramales, que brindan servicio en colonias como Villa de las Flores, Los Héroes Coacalco y zonas aledañas.

Debido a esta movilización, la Mexibús Línea 2 suspendió parcialmente su operación. El servicio se mantiene de manera provisional únicamente en el tramo de Las Américas a Lechería y en sentido contrario, dejando sin atención a miles de usuarios que dependen de este sistema de transporte para trasladarse hacia la Ciudad de México y municipios cercanos.

Esto piden los transportistas

Hasta el momento, los inconformes no han dado a conocer de manera oficial un pliego petitorio; sin embargo, en movilizaciones anteriores, integrantes de esta misma ruta han denunciado problemas relacionados con la inseguridad. Entre sus principales demandas se encuentran el alto a la extorsión por parte del crimen organizado, mayor presencia de autoridades en carreteras y vialidades clave, así como el cese de robos y amenazas contra operadores del transporte público.

La manifestación provocó congestionamientos viales significativos en la zona, obligando a automovilistas y usuarios del transporte a buscar rutas alternas. Autoridades locales no han informado sobre posibles acuerdos con los manifestantes ni el tiempo estimado para la liberación de las vialidades.

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