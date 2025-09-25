Últimos Días de Registro a Beca de Secundaria 2025: Así Pides Apoyo para Niños de 12 a 15 Años

Nos encontramos en los últimos días de registro de la beca para secundaria y sí aún no te inscribes, acá te decimos los requisitos que debes cumplir y cómo solicitar el apoyo para niños y adolescentes de 12 a 15 años en septiembre 2025, pues esta ayuda se va a otorgar durante todo el ciclo escolar 2025-2026 en México.

Además de este apoyo estudiantil, te recordamos que sigue abierto el registro a la Beca Rita Cetina para secundaria, por eso en una nota ya te dijimos cómo inscribir a tu hijo, los pasos para solucionar el error en Llave MX, SIGED y CCT y cuándo es el último día para hacer el trámite en línea.

¿Cuándo termina el registro de Becas para secundaria 2025?

La apoyo para estudiantes de secundaria que se puede solicitar en septiembre son las Becas de Exención para Escuelas Particulares del Edomex. Dicho programa es apto para alumnos de educación básica, bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, siempre y cuando la institución en la que se encuentran esté incorporada al Sistema Educativo Estatal para el ciclo escolar 2025-2026.

Los últimos días de registro para alumnos de primaria son el 25 y 26 de septiembre 2025, donde todos los jóvenes que cursen dicho nivel educativo en el Estado de México van a poder inscribirse al apoyo.

Requisitos para solicitar la Beca para secundaria 2025

Para poder aplicar al programa de Becas de Exención Edomex 2025 de la SECTI , los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Acreditar que viven en el Estado de México.

No estar becado por algún organismo público o privado al momento de solicitar la beca.

Acreditar un promedio regular de 8.5 (promedio final del grado escolar).

Registrar su solicitud en la página de la Secretaría de Educación del Estado de México.

Ingresar la documentación correspondiente al nivel educativo del estudiante.

¿Cómo hacer registro al apoyo para niños de 12 a 15 años en septiembre 2025?

El registro para las Becas de secundaria se hace en línea a través del siguiente link: https://seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares. Al entrar, los aspirantes deben llevar a cabo los siguientes pasos:

Da clic en "registro de solicitantes". Presiona "continuar" en el aviso importante previo. Escribe la CURP del aspirante y su Clave de Centro de Trabajo (CCT de la escuela donde actualmente tu hijo realizas sus estudios).

Si ya cuenta con tu solicitud, el siguiente paso es guardar el folio de registro y a partir de ahí se tendran cuatro días para completar el expediente con los siguientes documentos:

Acta de nacimiento.

Comprobante vigente de residencia con domicilio en el Estado de México (credencial de elector, recibo de agua, predial, luz, teléfono o televisión de paga) con antigüedad máxima de 3 meses.

Comprobante de inscripción al ciclo escolar o periodo (semestre o cuatrimestre) 2025-2026, que contenga nombre del alumno, CCT o nombre de la escuela y ciclo escolar.

Comprobante de ingresos del padre, madre o tutor del alumno (solo un mes), con antigüedad máxima de 6 meses a la fecha de registro, puede ser uno de los siguientes documentos:

Constancia laboral expedida por la fuente de trabajo donde se encuentre laborando en hoja membretada, con sello y RFC de la misma, especificando el ingreso neto mensual. En caso de recibir pago mediante cheque o depósito electrónico, podrá presentarse un recibo de nómina, o acta informativa de ingresos expedida por la oficialía conciliadora y calificadora del ayuntamiento que corresponda al domicilio de la interesada o del interesado. En caso de no poder comprobar ingresos, deberá llenar el Formato de Reporte de Ingresos (FRI) y solicitar a la directora o el director de la escuela que valide la información contenida, con su firma y el sello oficial.

Después de cumplir con el registro a la Beca para Secundaria, se espera que los resultados se publiquen del 27 al 31 de octubre 2025. Los alumnos que sean seleccionados para obtener el apoyo, van a recibir exención total o parcial en el pago de colegiatura durante el ciclo escolar 2025-2026 en el Edomex.

