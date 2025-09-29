Ataque en Colegio de Bachilleres: Joven Apuñala a su Novio por Terminar la Relación en Escuela

Un ataque en el Colegio de Bachilleres 10 en Apizaco, Tlaxcala, provocó la movilización de servicios de emergencia en inmediaciones del plantel, por el reporte de un alumno lesionado; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades escolares informaron que se ha procedido conforme a los lineamientos institucionales.

Esta Dirección General informa que se ha procedido conforme a los lineamientos institucionales para garantizar un entorno escolar seguro y respetuoso

¿Cómo ocurrió el ataque en el Colegio de Bachilleres en Apizaco?

Los hechos ocurrieron el viernes 26 de septiembre, cuando un joven identificado como Said “N” de 17 años de edad, fue lesionado con arma blanca cuando conversaba con una compañera.

Los testigos indicaron que la víctima platicaba con la compañera, cuando una estudiante que fue identificada como su pareja sentimental, se acercó hasta él y lo hirió con un cutter en la zona del cuello porque presuntamente el joven ya no quiso continuar con el noviazgo.

Luego de esto, la joven huyó del plantel, mientras que Said fue atendido de urgencia debido a la gravedad de la lesión.

¿Qué ocurrió con la agresora?

Una vez que se dio a conocer el ataque en el Colegio de Bachilleres 10, en Apizaco, Tlaxcala, las autoridades educativas se pronunciaron al respecto a través de un comunicado oficial.

En el texto, aseguran que la estudiante involucrada ha sido suspendida del Colegio. En cuanto a la responsabilidad administrativa del plantel, la directora fue removida de su cargo.

El alumno agredido se encuentra fuera de peligro y su estado de salud es reportado como estable

Mientras que las autoridades correspondientes continúan con el proceso de investigación judicial, en seguimiento al caso, para el esclarecimiento total de los hechos y la determinación de responsabilidades legales.

Este ataque en el Colegio de Bachilleres puso en alerta a las autoridades y padres de familia, ya que ocurrió a tan solo unos días de la tragedia en el CCH Sur de la UNAM, en la Ciudad de México, la cual sucedió cuando un joven identificado como Lex Ashton "N" presuntamente asesinó con arma blanca a su compañero Jesús Israel de 16 años de edad.

Luego de cometer el crimen, Lex de 19 años de edad, se lanzó del tercer piso de un edificio con la intención de terminar con su vida y ahora se encuentra delicado en un hospital.

Después de estos hechos, varias escuelas de la UNAM se encuentran en paro de labores o tomando clases a distancia, pues se han presentado varias amenazas anónimas en las que aseguran le harán daño a más integrantes de la comunidad universitaria.

