Balacera en Acapulco Hoy: Ataque en Restaurante 'Playa Aventura' Deja Al Menos 4 Muertos

Una balacera al interior de un restaurante dejó al menos cuatro muertos en Acapulco, Guerrero, este viernes 10 de abril de 2026; Fiscalía investiga.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado en Playa Aventura en Barra Vieja, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por un ataque armado.

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Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes hallaron a varias personas lesionadas con arma de fuego, por lo que pidieron ayuda a los servicios médicos. Los paramédicos confirmaron que las víctimas ya no contaban con signos vitales.

El sitio fue acordonado para comenzar con las primeras investigaciones. A través de redes sociales se dieron a conocer imágenes en las que se observan los cuerpos de las personas fallecidas entre las mesas del establecimiento, localizado en la salida hacia Costa Chica

¿Cómo ocurrió la balacera en restaurante de Acapulco, Guerrero?

Los testigos relataron a las autoridades que mientras se desarrollaban las actividades normales en el restaurante Playa Aventura, sujetos armados ingresaron al sitio y abrieron fuego contra las personas que disfrutaban de la tarde-noche.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) indicó que los hechos registrados en Barra Vieja, Acapulco, ya son investigados. En el lugar encontraron a tres hombres y una mujer sin vida. .

"Realizan las diligencias iniciales y el levantamiento de indicios, con el propósito de recabar información que permita el esclarecimiento de los hechos"

La Fiscalía de Guerrero aseguró que mantiene las investigaciones en curso y dará a conocer información oficial conforme lo permitan las diligencias, con estricto apego al debido proceso.

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EPP