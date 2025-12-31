Buenas noticias: Crece la Población del Jaguar en Campeche; ¿Cuántos Ejemplares Hay?

Autoridades ambientales y de conservación de Campeche confirmaron el aumento de la población de jaguar, según el censo nacional realizado en el 2025.

El tercer Censo Nacional del Jaguar en México reveló que hay un aumento del 10% respecto a 2018. Los jaguares pasaron de una población de 4 mil 800 ejemplares, en 2018, a 5 mil 526, en 2025.

Jorge Berzunza Chío, titular de la Dirección de Conservación del Medio Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente en Campeche, señaló:

Han realizado censos, el más reciente indicaba de que sí, que había una presencia digamos importante de jaguares

Los estados con jaguares

La mayoría de la población de este felino en el país se encuentra en el estado de Campeche, seguido de los estados de Chiapas y Quintana Roo.

El funcionario ambiental informó dónde se pueden observar más ejemplares de jaguar en esa entidad.

En el caso del jaguar, hay registros, principalmente, la población más importante está identificada en lo que se conoce como el Gran Calakmul, pero también están presentes en Laguna de Términos, en lo que es la región de Palizada, Candelaria y en la parte norte del estado en la Reserva de los Petenes

El jaguar es considerado una "especie paraguas" o "tope", lo que significa que, al protegerlo, se conserva toda la diversidad biológica de su ecosistema, incluyendo otras especies y los servicios ambientales que benefician a los humanos.

Siguen las alarmas encendidas

A pesar de este incremento alentador, el jaguar sigue en peligro de extinción y se necesitan esfuerzos continuos para alcanzar el objetivo de 8 mil ejemplares en 15 años.

Dayna Pérez, presidente del grupo ecologista PROFAUNA, detalló que no se puede bajar la guardia a pesar de los números alentadores.

Tenemos unas zonas importantes de conservación en la parte centro del estado y ya tiene muchos años que las autoridades, la población está haciendo todo lo posible por ayudar a que el jaguar no siga en decadencia y efectivamente ya ahorita vemos que ya hay poblaciones que ya van en franca recuperación, sin embargo, no se puede bajar la guardia porque es una especie muy vulnerable, muy susceptible a los cambios antropogénicos

Con el incremento de avistamientos de estos ejemplares se puede determinar el comportamiento y crecimiento de su población, así como determinar el estado de salud del ecosistema donde habitan.

Con información de Gerardo Sánchez

ICM