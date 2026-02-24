Filtran Fichas de 23 Reos Fugados del Penal de Puerto Vallarta tras Muerte de "El Mencho"

La tarde del domingo 22 de febrero de 2026, mientras Puerto Vallarta registraba bloqueos, incendios y balaceras, un grupo armado derribó el portón del Centro de Reinserción Social de Ixtapa.

En medio del caos, 23 reclusos —varios sentenciados por homicidio calificado, desaparición forzada y delitos contra la salud— lograron escapar. Este martes, sus fichas criminales se filtraron.

El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, confirmó ayer que el motín fue posible luego de que un vehículo artillado irrumpió en el penal. Un custodio perdió la vida durante el enfrentamiento.

¿Quiénes son los fugados del penal de Puerto Vallarta?

Las fichas difundidas corresponden a reclusos con perfiles de alta peligrosidad, sentenciados en su mayoría, cuyas condenas abarcan desde delitos contra la salud hasta homicidio calificado y desaparición forzada.

Delitos de sangre:

Cristian Alonso Moreno Heredia, alias El Joker, de 29 años, originario de Puerto Vallarta, estaba procesado por homicidio calificado desde julio de 2024.

Iván Arnulfo Verduzco Medina, alias Harry Potter, de 40 años y originario de Guadalajara, cumplía condena por el mismo delito desde noviembre de 2021.

Joseph Santos Espino Castellanos, alias Mono, de 25 años y originario de Nayarit, también fue sentenciado por homicidio calificado.

Luis Felipe Aceves Gómez, de 29 años y originario de Jalisco, enfrentaba condena por homicidio calificado y delitos contra representantes de la autoridad.

David Abraham Ramírez Fuentes, de 30 años y originario de Jalisco, se encontraba procesado por homicidio calificado.

Desaparición forzada:

Francisco Javier Tapia Corona, alias Leches Gueras, de 31 años y originario de Santiago Ixcuintla, Nayarit, cumplía condena por desaparición forzada desde noviembre de 2021.

David Pérez Pérez, de 25 años y nacido en Chiapas, fue sentenciado por un cúmulo de delitos: desaparición forzada, delitos contra la salud, portación y posesión de armas de uso exclusivo del ejército y asociación delictuosa.

Julio César Hernández Jiménez, alias *El Poblano*, de 36 años y originario de Puebla, también fue sentenciado por desaparición forzada.

Delitos contra la salud y armas:

Sergio Pérez Espino, alias El Chenco, de 48 años y originario de Nayarit, ingresó al penal desde diciembre de 2000 por delitos contra la salud. César Antonio Hernández Figueroa, de 34 años y originario de Jalisco, fue sentenciado por la misma causa.

Luis Antonio Galvan García, de 30 años y originario de Zacatecas, cumplía condena por delitos contra la salud y portación de arma sin licencia. Sergio López Rangel, de 28 años y nacido en Veracruz, fue sentenciado por posesión de hidrocarburo y portación de arma de uso exclusivo del ejército.

Max Rafael Barcenas Reyes, alias Pinto, de 25 años y originario de Michoacán, estaba sentenciado por posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército.

Robo calificado:

Michel Naranjo Rojas —también identificado como Michael Anthony Rojas Naranjo—, de 40 años y originario de Jalisco, cumplía condena por robo calificado desde 2015.

José Alfredo González Madrigal, de 44 años y originario de Nayarit, fue sentenciado por el mismo delito desde 2014.

Alexis Reyes Corona —o Jesús Alejandro Valentín Rodarte—, de 36 años y originario de Jalisco, fue sentenciado en septiembre de 2022 por robo calificado.

Sergio Alejandro López Balderas, de 28 años y nacido en la Ciudad de México, cumplía condena por robo calificado y disparo de arma de fuego sobre persona.

Delitos contra la autoridad y homicidio:

Jorge Horacio Santiago Bravo —también identificado como José Jorge Santiago López—, de 31 años y originario de Jalisco, fue sentenciado por portación y posesión de armas de uso exclusivo del ejército, delitos contra representantes de la autoridad y homicidio.

Jhon Kennedy Campaz Cuenu, de 38 años y de nacionalidad colombiana, fue el único extranjero entre los fugados; estaba sentenciado por delitos contra representantes de la autoridad, homicidio y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército.

Otros perfiles:

Gustavo Mendoza de León, de 39 años y originario de Nayarit, cumplía condena por secuestro exprés desde julio de 2014.

Chrysthian Alejandro Lozano Mendoza, de 39 años y originario de Jalisco, fue sentenciado por homicidio calificado y robo calificado desde julio de 2016.

José Refugio Neri Gutiérrez —o Ricardo Nava Ríos—, de 36 años y originario de Jalisco, cumplía condena por homicidio desde enero de 2015.

Raúl Salazar García, de 60 años y originario de Tala, Jalisco, el mayor de los fugados, estaba sentenciado por homicidio calificado en grado de tentativa.

La fuga, en el marco de la caída de "El Mencho"

Los bloqueos que facilitaron la evasión fueron consecuencia directa de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CJNG, abatido el domingo 23 de febrero en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco. Al día siguiente, el gobernador Pablo Lemus confirmó el arribo de refuerzos al estado.

"Han llegado 2 mil nuevos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional a patrullar las calles de Jalisco. Ya están activos", declaró el mandatario.

Al cierre de esta nota, las autoridades jaliscienses no habían informado sobre la recaptura de ninguno de los 23 fugitivos.

