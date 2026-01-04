Fuerte Incendio Forestal se Registra entre La Zacatecán y Laguna de Arriba, en Zacatecas

Un fuerte incendio forestal se registra en estos momentos dentro del municipio de Guadalupe, Zacatecas, específicamente en la zona ubicada entre La Zacatecán y Laguna de Arriba. El siniestro ha requerido la atención inmediata de los cuerpos de emergencia debido a la intensidad del fuego y a la extensión del área afectada.

El incendio se desarrolla en un entorno forestal, lo que ha complicado las labores para su control y sofocación. Ante esta situación, se mantienen acciones constantes en el lugar con el objetivo de contener el avance del fuego y reducir los riesgos que representa tanto para la población como para quienes se encuentran combatiéndolo.

Priorizan seguridad

Las labores continúan activas mientras se evalúa el comportamiento del incendio, priorizando en todo momento la seguridad. Las autoridades han señalado que es fundamental mantener despejada la zona, ya que la presencia de personas ajenas a las labores de atención podría representar un peligro y entorpecer las acciones que se llevan a cabo.

Por ello, se hace un llamado a la ciudadanía para evitar acercarse al área donde se registra el incendio forestal y atender las indicaciones emitidas por las autoridades. Estas medidas buscan prevenir situaciones de riesgo y permitir que los trabajos de control y sofocación del fuego se desarrollen de manera segura.

El incendio continúa siendo atendido, mientras se mantiene vigilancia permanente en la zona afectada.

