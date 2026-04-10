Grecia Quiroz Recuerda a Carlos Manzo en Homenaje por su Cumpleaños

En Uruapan, Michoacán, la alcaldesa Grecia Quiroz, recordó a su esposo Carlos Manzo, al inaugurar su mausoleo en el cementerio San Juan Evangelista.

Además, la ceremonia estuvo acompañada por música de mariachi, ya que este 9 de abril Carlos Manzo habría cumplido 41 años.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, indicó sobre si la tumba estará abierta a los ciudadanos:

“Sí, si ya prácticamente ya está terminada. Es un día que a Carlos le gustaba siempre festejar al lado de su gente, convivir con la ciudadanía y hoy no va a ser la excepción. Vamos a recordarlo hoy como a él le gustaba, tratar de disfrutar a la manera que a él le gustaba, aunque son muchos sentimientos encontrados"

Video: Grecia Quiroz Recuerda a Carlos Manzo con Mariachi; Cumpliría 41 Años

Legado de Carlos Manzo

Grecia Quiroz, dijo que la administración que encabeza y la ciudadanía de Uruapan, siguen en pie para preservar el legado de Carlos Manzo asesinado el 1 de noviembre por hombres armados durante un evento de Día de Muertos.

"Yo no quisiera que estuviera pasando esto, pero pues estamos fuertes, firmes, de pie, fuimos compañeros de lucha, inicié con él en este movimiento, sé perfectamente los lineamientos que conlleva este movimiento, sé lo que ha costado este movimiento, sé lo que ha costado estar hoy aquí, y lo que le costó a él, que fue al final del día su vida, le costó y vamos a seguir honrando su memoria y vamos a seguir llevando muy en lo alto este legado que él dejó"

Al homenaje asistieron familiares, autoridades y ciudadanos, recordaron la vida y el legado del expresidente municipal.

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Con información de Corresponsales Nacionales

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