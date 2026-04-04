Rescatan a 9 Turistas Arrastrados por el Fuerte Oleaje en Playas de Acapulco el Viernes Santo

Este Viernes Santo la Promotora de Playas de Acapulco informó del rescate de 9 personas en diferentes hechos en playas del puerto.

Playa Bocana

Por la mañana detalló que uno de los guardavidas había realizado el rescate de una niña de 12 años en playa Bocana, la cual fue sorprendida por el oleaje debido al fenómeno de mar de fondo.

Noticia relacionada: Turistas Chinos Mueren Ahogados en Acapulco, Guerrero; Mar de Fondo los Arrastró

Playa Caleta

Posteriormente indicó que por la tarde guardavidas realizaron el rescate en playa Caleta de dos jóvenes turistas de 20 y 25 años originarias de Puebla, quienes fueron puestas a salvo y entregadas a sus familiares.

Playa Hamacas

La promotora detalló que en otro hecho, ahora en playa Hamacas un turista de 62 años procedente de la Ciudad de México fue rescatado de manera exitosa tras ser sorprendido por el oleaje.

Playa Tamarindos

También informó sobre el rescate de un joven de 26 años originario del Estado de México en playa Tamarindos quien también fue sorprendido por el fuerte oleaje.

Precisó que el guardavidas actuó con rapidez y profesionalismo, logrando poner a salvo al joven en coordinación con personal de la Marina.

Playa El Morro

Otro caso de rescate exitoso ocurrió en la playa El Morro cuando una mujer de 45 años originaria del Estado de México fue sorprendida por el fuerte oleaje causado por el fenómeno de mar de fondo.

Por la rápida y profesional intervención de dos guardavidas la persona fue rescatada de inmediato y puesta a salvo.

Y finalmente se informó del rescate durante el atardecer en la playa El Morro de 3 personas, dos jóvenes de 37 años y un menor de 16 años, después de ser arrastrados por el fuerte oleaje.

Explicó que pese a las reiteradas advertencias y banderas rojas que indicaban peligro, los bañistas no hicieron caso a las indicaciones de seguridad y entraron al mar, pero derivado de la rápida y coordinada intervención del equipo de salvamento, los tres fueron puestos a salvo sin consecuencias mayores.

La Promotora de Playas de Acapulco recordó la importancia de respetar las indicaciones de los guardavidas y no exponerse de manera innecesaria cuando el mar presenta condiciones peligrosas.

Historias recomendadas:

Con información de Promotora de Playas de Acapulco

LECQ