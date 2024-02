Rosa Isela Castro Vázquez, la joven embarazada que fue privada de su libertad y asesinada luego de sustraerle del vientre a su bebé fue sepultada en la comunidad Plan de Manantial, del municipio de Paso de Ovejas, Veracruz.

Familiares y amigos la trasladaron de su domicilio donde fue velada en la colonia Emiliano Zapata del Puerto de Veracruz a la localidad donde descansan los restos de su padre.

El pasado 30 de noviembre, Rosa Isela, con 8 meses de embarazo, fue privada de la libertad con engaños por una pareja que pretendía quitarle a su bebé.

Según investigaciones de la Fiscalía General de Veracruz, Verónica “N” y su pareja, Gonzalo “N”, ya detenidos, la contactaron por redes sociales.

Con engaños se la llevaron y en un lugar le extrajeron a la bebé del vientre para luego asesinarla asfixiándola y finalmente arrojar su cuerpo en un terreno baldío en el municipio de Medellín de Bravo.

La bebé de Rosa Isela fue rescatada con vida y permanece bajo resguardo de autoridades en el Hospital Pediátrico Infantil del puerto de Veracruz.

Sería entregada a su padre en los próximos días, si así lo determina la Fiscalía General del Estado.

Colectivas feministas emitieron un pronunciamiento para exigir justicia por el feminicidio de Rosa Isela y aseguraron que no es el único ocurrido en Veracruz.

Sin embargo, la Fiscalía de Veracruz rechazó que exista un patrón similar en estos casos que pudiera presumir alguna situación como el tráfico de menores.

Desde el 2018 fiscalía solo tiene 3 carpetas de denuncia de chicas embarazadas que fueron desaparecidas, no podríamos hablar de un tema así, este caso no creo que no podemos contabilizarlo o pensar que fue esta manera, desde mi punto de vista está descartado