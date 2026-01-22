México Trabajará para que no se Rompa T-MEC: Sheinbaum Busca Conversación con Carney y Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló hoy, 22 de enero de 2026, que su Gobierno trabajará para que no se rompa el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde el 2020.

Durante su conferencia de prensa mañanera, indicó que buscará tener una conversación con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, así como con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Nosotros vamos a trabajar para que no se rompa (el acuerdo). Y creemos que es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial.

“Entonces, vamos a trabajar, no he hablado recientemente con el primer ministro Carney. Nos hemos buscado y vamos a tratar de tener una conversación y por supuesto con el presidente Trump, todas las negociaciones que tienen que ver con el acuerdo comercial”, agregó la mandataria nacional.

Sobre declaraciones en Davos

Sheinbaum Pardo habló así luego del intercambio de declaraciones entre Trump y Carney durante el Foro Económico Mundial de Davos.

Al ser cuestionada al respecto, descartó calificar esos dichos como un enfrentamiento directo.

“Yo no lo llamaría un choque de discurso, sino sencillamente pues son distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional”, contestó y afirmó que el Gobierno de México mantiene abiertos los canales de diálogo con ambos países.

Lo anterior luego de que Trump expresó su desagrado con el discurso de Carney, quien advirtió que el "viejo orden mundial" basado en normas ya no existe, ni volverá a existir, por las luchas entre las grandes potencias mundiales.

Carney en ningún momento se refirió a Trump o Estados Unidos, pero añadió que el resto del mundo debe dejar de fingir y debería presentar un frente común para evitar ser engullidos por las grandes potencias.

Trump expuso que el líder canadiense "no fue muy agradecido" a pesar de recibir muchas cosas gratis.

Agenda en comercio y seguridad

Por otra parte, Sheinbaum Pardo detalló que su administración mantiene una agenda activa de trabajo con Washington en materia comercial y de seguridad.

“La próxima semana el secretario (de Economía, Marcelo) Ebrard va a Washington a seguir trabajando sobre los temas comerciales”, indicó.

Asimismo, dio a conocer que ya hay equipos mexicanos en Estados Unidos dando seguimiento a los acuerdos bilaterales.

“Esta semana en este momento está un equipo de trabajo para darle seguimiento al acuerdo o al entendimiento de seguridad que está coordinado por el subsecretario Roberto Velasco, de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, expuso y dijo que autoridades de seguridad y de justicia sostienen reuniones con sus contrapartes estadounidenses.

Con información de EFE.

