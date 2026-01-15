México ya Está en la Revisión del T-MEC, Rumbo a Fecha Límite: Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que nuestro país ya está en la revisión del T-MEC, tardo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

En la conferencia mañanera de hoy, 15 de enero, Ebrard dijo que la fecha límite para la revisión del T-MEC es el 1 de julio de 2026.

El funcionario agregó que se trata de un proceso de revisión “y creo que hemos avanzado bien en todos los puntos que preocupan a cada una de las partes” y tenemos claro los de mayor foco para cada país.

Noticia relacionada: Sheinbaum Responde a Trump por T-MEC: Estoy Convencida que Seguirá Relación Comercial con EUA

Información en desarrollo…

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT