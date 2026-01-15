Inicio Economía México ya Está en la Revisión del T-MEC, Rumbo a Fecha Límite: Ebrard

Ebrard señala que se ha avanzado en el proceso de revisión del T-MEC

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, en la conferencia mañanera de hoy, 15 de enero 2026.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, en la conferencia mañanera de hoy, 15 de enero 2026. Foto: N+

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que nuestro país ya está en la revisión del T-MEC, tardo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

En la conferencia mañanera de hoy, 15 de enero, Ebrard dijo que la fecha límite para la revisión del T-MEC es el 1 de julio de 2026.

El funcionario agregó que se trata de un proceso de revisión “y creo que hemos avanzado bien en todos los puntos que preocupan a cada una de las partes” y tenemos claro los de mayor foco para cada país.

Información en desarrollo… 

