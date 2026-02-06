Temblor en México Hoy 6 de Febrero 2026: Magnitud y Epicentro de los Sismos de este Viernes

Este viernes, 6 de febrero de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Diariamente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy.

Temblores hoy en México

El Sismológico Nacional informó que hasta las 20:00 horas del 5 de febrero se han registrado 6,412 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el pasado 2 de enero, la más grande de magnitud 5.0.

Durante esta madrugada, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, sin embargo, los de magnitud mayor a 4.0 son:

A las 03:25 horas, se reportó un simo de magnitud 4.3 a 37 km al este de Union Hidalgo, Oaxaca, a 105 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.3 Loc 37 km al ESTE de UNION HIDALGO, OAX 06/02/26 03:24:02 Lat 16.55 Lon -94.49 Pf 105 km pic.twitter.com/RzjB13r0Ij — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 6, 2026

¿Qué hacer ante, durante y después de un sismo?

El Gobierno de la Ciudad de México emitió algunas recomendaciones para saber qué hacer ante, durante y después de un sismo, así que tomalo en cuenta, porque esto puede salvar vidas.

Antes

Prepara tu plan familiar de protección civil.

Organiza y participa en simulacros de evacuación.

Identifica las zonas de seguridad de tu casa, escuela o lugar de trabajo.

Prepara tu mochila de emergencia.

Durante

Conserva la calma.

Ubícate en la zona de seguridad.

No uses elevadores.

Aléjate de ventanas y de objetos que puedan caer.

Después

Revisa tu casa después del sismo.

Utiliza el teléfono solo en casos de emergencia.

Mantente informado y atiende las recomendaciones de las autoridades.



