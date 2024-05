Violencia en Chicomuselo, Chiapas, Desplaza a Miles de Niños de sus Hogares

En el país, 11 mil personas fueron desplazadas de sus comunidades en México tan solo el año pasado según el informe anual del Observatorio de Desplazamiento Interno y el Consejo Noruego de Refugiados.

Una de las principales causas del desplazamiento forzado es la violencia y los más vulnerables a esta realidad son los menores de edad. Niñas y niños que de un momento a otro ven sus vidas completamente transformadas.

Tal es el caso de Gabriela, es una niña de 7 años que cursa primero de primaria y que, hasta hace poco, según explica su mamá, la menor estudiaba y vivía con sus hermanas y padres en Chicomuselo, Chiapas, zona disputada entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG.

Al igual que otros 7 mil habitantes de la región, Gabriela y su familia salieron de la sierra madre de Chiapas para evitar quedar en medio de fuegos cruzados y para no ser reclutados por grupos criminales, pero la niña no quiere ir más a clases.

Escuchar el constante percutir de las armas hizo que desarrollara estrés postraumático, lo que le ocasiona pesadillas y crisis de ansiedad.

Tengo que esperarla aquí, en la escuela, pues un rato en lo que ella se halla y se concientiza de que esta es nuestra nueva vida. Cuando escucha que ya se va a venir a la escuela sola, empieza desde la noche y ya no quiere cenar, no quiere tomar café, a veces no puede dormir. Tiene miedo de que cuando regrese a casa nosotros ya no estemos o de que si escucha algún ruido de algún avión o helicóptero le da miedo