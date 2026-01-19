Cierran el Primer Piso del Mercado Corona de Guadalajara; Esta es la Razón

El primer piso del Mercado Corona, ubicado en Guadalajara, permanecerá cerrado durante al menos una semana debido a trabajos de mantenimiento que está realizando el ayuntamiento municipal.

Se tomó la consideración de meter una pintura epóxica en la parte de planta baja y es la razón, pues por la que se va a cerrar este primer nivel o planta baja, pero el segundo nivel, el tercero, siguen en funciones Ernesto, comerciante del Mercado Corona

El ingreso al Mercado Corona es por la fachada principal, sobre la Av. Hidalgo, pero por las escaleras eléctricas.

Comerciantes del primer piso no trabajarán durante una semana

Los comerciantes de la primera planta no están trabajando, sin embargo, el resto de ellos señaló que esto podría afectarles, ya que no se socializó el cierre y los clientes pensar que todo el lugar está cerrado.

Además, piden a las autoridades cerciorarse de que las escaleras eléctricas no dejen de funcionar.

Con el problema que tenemos, pues de que están arreglando la parte de abajo, estamos subiendo por la entrada principal, me tocó subir estando las escaleras totalmente apagadas Mario, quien lleva tortillas a comerciantes del mercado

Los comerciantes piden a la población utilizar las escaleras eléctricas con precaución, ya que son comunes los accidentes por caídas.

Karina Fuerte / N+

