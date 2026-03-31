Ella es Guadalupe, Mujer de 74 Años que Perdió su Fábrica de Tarimas en Tonalá por un Incendio

El patrimonio de la familia de la señora Guadalupe Ríos quedó reducido a cenizas, luego de que su negocio donde construía tarimas en la colonia Santa Paula, en Tonalá, se incendió.

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Guadalupe construyó la fábrica de tarimas durante toda su vida, y después de 30 años, ardió en llamas y su trabajo se desvaneció frente a sus ojos en cuestión de horas.

“Todo se acabó. Toda la herramienta, toda la madera, tenía dinero en madera, mis herramientas, yo creo que unos 150 o más y mi tejabán, a ver qué pasa”, explicó Guadalupe.

A pesar de contar con una discapacidad que la mantiene en silla de ruedas, la señora Guadalupe señaló que a sus 74 años reunirá todas sus fuerzas para volver a construir su fábrica, y con ayuda de sus clientes, brindarle trabajo a sus cuatro empleados para que puedan llevar sustento a sus hogares.

“Pero no me rajo, y vamos para adelante a la mera hasta mejoro más. Me dicen que llore, que me hace falta llorar, todo lo traigo adentro, y sobrará tiempo para eso, ahorita primero levantarme otra vez y Dios quiera que me vaya bien”, manifestó Guadalupe.

Todavía no se han informado las causas del incendio

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el incendio, vecinos de la colonia Santa Paula aseguran que vieron a un sujeto sospechoso rondar por la zona y asomarse al patio de la empresa, en días anteriores.

Las autoridades pidieron cámaras de vigilancia del negocio y fincas aledañas para confirmar o descartar si este incendio fue provocado a propósito.

Jahir Bernardino / N+

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