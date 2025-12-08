Prevén Aumento de Hasta 357% en Hospedaje Durante el Mundial de Futbol 2026 en Guadalajara

El costo de hospedaje en la Zona Metropolitana de Guadalajara podría incrementarse hasta 357% durante el Mundial de Futbol 2026, de acuerdo con estimaciones de la Oficina de Visitantes y Convenciones del Área Metropolitana de Guadalajara.

El Director General, Gustavo Staufert, explicó que la tarifa promedio por noche alcanzaría alrededor de 350 dólares (6 mil 394 pesos), cuando actualmente ronda los 98 dólares (mil 790 pesos).

Yo calculo que la tarifa promedio durante el Mundial en Guadalajara va a andar sobre los 350 dólares; actualmente la tarifa promedio que tenemos anda sobre los 98 dólares Gustavo Staufert, Director General de la Oficina de Visitantes y Convenciones del Área Metropolitana de Guadalajara

El funcionario indicó que los partidos México vs. Corea y España vs. Uruguay, programados en el Estadio Guadalajara, provocarán una alta demanda de habitaciones, por lo que recomendó a los visitantes realizar sus reservas con anticipación.

El mensaje es que, para que se incremente menos, hay que comprar ya. El que compre antes va a recibir una gran ventaja; el que compra al final puede ver un 200% de aumento en las tarifas… así es como se comercializan los hoteles Gustavo Staufert, Director General de la Oficina de Visitantes y Convenciones del Área Metropolitana de Guadalajara

Turismo en Jalisco mantiene crecimiento

Además, Staufert destacó que el turismo en Jalisco continúa al alza. Señaló que durante 2025 los Pueblos Mágicos se fortalecieron y registraron un aumento del 33% en número de visitantes respecto a 2024, impulsados por nuevas rutas y proyectos hoteleros que atrajeron a turistas nacionales y extranjeros.

