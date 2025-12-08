Prevén Aumento de Hasta 357% en Hospedaje Durante el Mundial de Futbol 2026 en Guadalajara
N+
El costo de hospedaje en Guadalajara podría aumentar hasta 357% durante el Mundial 2026, debido a la alta demanda por los partidos que se disputarán en el Estadio Guadalajara
COMPARTE:
El costo de hospedaje en la Zona Metropolitana de Guadalajara podría incrementarse hasta 357% durante el Mundial de Futbol 2026, de acuerdo con estimaciones de la Oficina de Visitantes y Convenciones del Área Metropolitana de Guadalajara.
Noticia relacionada: Guadalajara Será Sede de Partido España - Uruguay. Estos son los Detalles
El Director General, Gustavo Staufert, explicó que la tarifa promedio por noche alcanzaría alrededor de 350 dólares (6 mil 394 pesos), cuando actualmente ronda los 98 dólares (mil 790 pesos).
Yo calculo que la tarifa promedio durante el Mundial en Guadalajara va a andar sobre los 350 dólares; actualmente la tarifa promedio que tenemos anda sobre los 98 dólares
Gustavo Staufert, Director General de la Oficina de Visitantes y Convenciones del Área Metropolitana de Guadalajara
El funcionario indicó que los partidos México vs. Corea y España vs. Uruguay, programados en el Estadio Guadalajara, provocarán una alta demanda de habitaciones, por lo que recomendó a los visitantes realizar sus reservas con anticipación.
El mensaje es que, para que se incremente menos, hay que comprar ya. El que compre antes va a recibir una gran ventaja; el que compra al final puede ver un 200% de aumento en las tarifas… así es como se comercializan los hoteles
Gustavo Staufert, Director General de la Oficina de Visitantes y Convenciones del Área Metropolitana de Guadalajara
Turismo en Jalisco mantiene crecimiento
Además, Staufert destacó que el turismo en Jalisco continúa al alza. Señaló que durante 2025 los Pueblos Mágicos se fortalecieron y registraron un aumento del 33% en número de visitantes respecto a 2024, impulsados por nuevas rutas y proyectos hoteleros que atrajeron a turistas nacionales y extranjeros.
Iliana Gutiérrez / N+
Historias recomendadas:
- Calendario del Mundial 2026 en Guadalajara: Así Quedaron los Partidos Tras el Sorteo
- Hallan Sin Vida a Judith Alexandra, Joven Embarazada Desaparecida Entre Aguascalientes y Jalisco
- Junior H Continúa Pidiendo al Ayuntamiento de Guadalajara que le Permitan Presentarse en Vivo