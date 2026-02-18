Menor Muere Tras Ser Atropellado por una Unidad del Transporte Público en Zapopan

Un adolescente de 14 años perdió la vida tras ser arrollado por una unidad del transporte público cuando regresaba a su domicilio a bordo de su bicicleta, en el municipio de Zapopan.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Valle de Tesistán y Camino Antiguo a Tesistán, en la colonia Jardines del Valle. De acuerdo con los primeros reportes, el menor había estado conviviendo con amigos en una unidad deportiva cercana y se dirigía a su casa cuando, tras avanzar algunas cuadras, fue embestido por el camión.

La bicicleta quedó a un costado del cuerpo del menor

Junto al cuerpo del adolescente quedó su bicicleta, así como una mochila con algunas de sus pertenencias. En el exterior se apreciaba un balón de fútbol, que momentos antes habría utilizado durante la convivencia con sus amigos. Testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia; sin embargo, a la llegada de los paramédicos solo pudieron confirmar el fallecimiento.

La noticia se propagó rápidamente entre familiares y vecinos. Minutos después, los seres queridos del menor arribaron al lugar, donde encontraron el cuerpo cubierto con una sábana blanca y una veladora encendida que fue colocada por personas que presenciaron el hecho.

El conductor del camión y la unidad fueron retenidos

Metros adelante, autoridades retuvieron al conductor de la unidad involucrada, así como el vehículo, para ponerlos a disposición del Ministerio Público y determinar su situación legal.

Habitantes de la zona señalaron que los accidentes viales son frecuentes en ese punto, debido a la escasa iluminación y a la velocidad con la que circulan algunos vehículos. De acuerdo con cifras preliminares, en lo que va de 2026 se han registrado al menos tres hechos fatales en el área metropolitana en los que se han visto involucradas bicicletas.

El sitio fue acordonado por elementos de la comisaría municipal y por personal de la Policía Vial, mientras se realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Jahir Bernardino / N+

