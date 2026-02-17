En Operativo Federal Se Catearon Dos Fincas de Zapopan; Hay un Hombre Detenidio

Un operativo federal se registró en dos colonias de Zapopan, con presencia también de fuerzas militares.

Nota relacionada: Aseguran 13 Vehículos en Inmueble de Tlaquepaque Vinculados al Robo de una Bodega

Durante la tarde del martes, elementos de la Secretaría de la Defensa sitiaron calles de la colonia Jacarandas. Se apostaron sobre las calles Malvas y Obelisco, mientras personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada cateaba una finca.

De manera simultánea, elementos militares restringieron el acceso en la calle Territorio Nacional, al cruce con México Independiente. Ahí también fue cateada una finca; sin embargo, según fuentes cercanas a la investigación, el objetivo era cumplimentar una orden de aprehensión en contra de un hombre buscado por el delito de homicidio calificado.

Catean fincas de Zapopan. Foto: N+

En la finca marcada con el número 1471 se detuvo al principal objetivo de esta diligencia. El inmueble ya cuenta con sellos de aseguramiento, éstos pertenecientes al área de Investigación de Delitos contra la Salud (FEMDO), colocados al parecer por personal proveniente de la Ciudad de México.

¿Qué se localizó en el cateo a dos fincas de Zapopan?

Las dos fincas cateadas presuntamente estarían relacionadas con el sujeto detenido. La vigilancia de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y la Fiscalía General de la República se prolongó por varias horas, sin que hasta el momento se conozca el resultado de lo encontrado en ambos domicilios.

Priscilla Velasco N+ / Las Noticias N+

Historias recomendadas: