El pasado lunes 20 de julio, se registró un accidente en la carretera Irapuato - León a la altura de la comunidad de Los Nicolases en Irapuato. Fue un hombre quien, al intentar cruzar la carretera, un vehículo lo impactó quedando tirado en el asfalto.

Por lo que conductores y habitantes aledaños llamaron de inmediato a la Central de Emergencias 911 para reportar los hechos.

Conductor responsable huyó del lugar de los hechos

Mientras la persona responsable de atropellar al hombre, ni siquiera se detuvo, se dio a la fuga. Paramédicos que arribaron al lugar, le brindaron atención médica a la víctima, sin embargo solamente pudieron confirmar que ya no presentaba signos vitales.

Por lo que el cuerpo fue tapado con una sábana y la zona fue acordonada por elementos de diversas corporaciones de seguridad y rescate.

La identidad de la víctima permanece como desconocida

Personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se encargaron de realizar las investigaciones y recolectar pesquisas para esclarecer los hechos.

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El cuerpo del hombre fue levantado por integrantes del Servicio Médico Forense para trasladarlo a que se le practique una necropsia y determinar las causas de muerte.