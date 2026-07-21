Accidentes

Hombre Muere Atropellado en la Carretera Irapuato-León Bajo el Puente de Los Nicolases

Un hombre perdió la vida, después de haber sido atropellado cuando intentaba cruzar la carretera Irapuato-León a la altura del puente de Los Nicolases.

Un hombre perdió la vida, después de haber sido atropellado cuando intentaba cruzar la carretera Irapuato-León a la altura del puente de Los Nicolases.Foto: N+

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Impactante accidente en Irapuato-León: un hombre fallece al ser atropellado. El responsable escapó. Conoce los detalles de este trágico suceso.

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