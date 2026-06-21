Asesinan a Balazos a Cinco Personas en Salamanca; Entre las Víctimas Hay Dos Adolescentes

En ataque ocurrió durante la noche del sábado para domingo en la comunidad de San Juan de Razo, donde asesinaron a las personas, hay dos lesionados más.

Al lugar llegaron elementos de varias corporaciones de Seguridad.Foto: N+

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Paramédicos estabilizan a dos heridos más y los trasladan al hospital.

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