Asesinan a Balazos a Cinco Personas en Salamanca; Entre las Víctimas Hay Dos Adolescentes

Autoridades de la Dirección de Seguridad Pública de Salamanca, confirmaron sobre un ataque armado que se registró durante la noche del sábado para domingo en Guanajuato, que dejó como saldo cinco personas muertas y dos más heridas.

De acuerdo a la dependencia de Seguridad, los hechos ocurrieron en la comunidad de San Juan de Razo, donde las víctimas al parecer se encontraban en una convivencia, cuando hombres armados llegaron al lugar y sin mencionar palabra comenzar a disparar contra los presentes, dejando gravemente heridas a varias personas. Los atacantes después se dieron a la fuga.

En ese momento, testigos de los hechos, al ver lo ocurrido, de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar el ataque, y pidieron el apoyo de paramédicos.

Los primeros en llegar fue personal de la Guardia Nacional, así como la Policía municipal, mientras que Fuerzas de Seguridad Pública del Estado también hacía su arribo.

Fallecen cinco personas, dos eran adolescentes; hay más heridos

La zona fue resguardada por el personal de seguridad, al mismo tiempo que se implementaba un operativo, mientras que los rescatistas llegaban al lugar para brindar atención médica a los lesionados.

Desafortunadamente, cinco personas ya no contaban con signos vitales, mientras dos más fueron estabilizados para trasladarlos a Hospitales de Salamanca, mientras personal de la Fiscalía llegaba al lugar para comenzar con las indagatorias correspondientes.

Autoridades de Salamanca informaron que continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con lso responsables del ataque armado en la comunidad de San Juan de Razo.

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