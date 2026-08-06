Hombre en Motocicleta Roba 50 Mil Pesos Afuera del Banco en León, Guanajuato

Un cuentahabiente que retiró dinero de una sucursal bancaria ubicada en el bulevar Paseo de los Insurgentes, en León, fue despojado de 50 mil pesos por un motociclista.

De acuerdo a las autoridades, los hechos ocurrieron minutos después del medio día, cuando un hombre acudido a la sucursal antes mencionada para retirar dinero en efectivo, al salir del banco, la víctima se dirigió a su coche, donde lo esperaba un familiar. Metros más adelante, notaron que un hombre, en una motocicleta, los seguía.

El conductor los amenazó y les exigió entregar el dinero, para después escapar a bordo de una motocicleta blanca con un cajón en la parte trasera que tenía varias calcomanías.

Los afectados, de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos, dando detalles de cómo era al presunto ladrón y qué rumbo había tomado tras robarles el dinero.

Policía despliega operativo y detienen a motociclista

Tras el reporte, elementos de varias corporaciones de Seguridad desplegaron un operativo de búsqueda, apoyado por las cámaras de videovigilancia del C4. A través del monitoreo ubicaron una motocicleta con las características reportadas sobre el bulevar Miguel de Cervantes Saavedra.

Metros más adelante, lograron detener al motociclista, donde los oficiales le cerraron el paso al conductor y le solicitaron descender de la unidad, mientras realizaban una inspección, en la que localizaron 50 mil pesos en efectivo.

Asimismo, se informó que el hombre en moto, se identificó como Rodrigo Israel 'N' , quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que dará seguimiento al caso y determinará su situación jurídica.