Seguridad

Hombre en Motocicleta Roba 50 Mil Pesos Afuera del Banco en León, Guanajuato

La víctima acababa de retirar dinero de una sucursal en el bulevar Paseo de los Insurgentes, en León. La policía lo detuvo.

El hombre fue detenido con el dinero que robó.Foto: Seguridad León

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Un motociclista despoja a un cuentahabiente de 50 mil pesos, pero la policía lo detiene.

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