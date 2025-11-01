Corea del Sur Afirma Que Plan Arancelario de México "Deriva" de la Política Económica de EUA

En el marco del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, habló sobre la postura de México para imponer aranceles.

El gobierno mexicano señaló que aplicará tasas arancelarias de hasta 50% sobre productos de los países con los que no tiene un tratado comercial, como Corea del Sur y China.

A decir del mandatario surcoreano, esto se debe a las políticas comerciales que ha aplicado Estados Unidos desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca.

Creo que se trata de un asunto derivado de los aranceles de Estados Unidos; es un problema muy complejo. Creo que requiere mucha comunicación y coordinación y no se resolverá en un día

Así lo dijo Jae-myung durante la rueda de prensa de clausura de la cumbre de líderes de la APEC, en la localidad surcoreana de Gyeongju.

En busca de una solución

A pesar del escenario, Lee dejó claro que respeta la decisión de los países de buscar sus propios objetivos, pero confió en llegar a un acuerdo con México y que no se decida de forma unilateral.

Ningún país puede lograr un resultado que sea ventajoso solo para ellos, a menos que vayan a la guerra (comercial)

En su oportunidad, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que los aranceles sean una imposición de Estados Unidos a cambio de evitar gravámenes del 25% a los productos mexicanos.

México ha argumentado que el plan es proteger a la industria nacional de prácticas de dumping y señaló que los sectores que podría ser alcanzados son el automotriz, del acero, aluminio y electrodomésticos.

Por el momento, Seúl no ha respondido si tiene pensado actuar en consecuencia, ya que el plan mexicano, que se espera entre en vigor en 2026, todavía no se ha detallado del todo.

Con información de EFE

ICM