Ebrard Llama a Que APEC Lidere Reforma de la OMC Mientras Que México Prepara Nuevos Aranceles

Durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) en Gyeongju, Corea del Sur, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el foro puede “liderar el camino” hacia la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Creo que en tiempos de incertidumbre, el APEC puede liderar el camino, incluso para la reforma de la Organización Mundial del Comercio y otras instituciones

Su declaración ocurre mientras México se prepara para imponer, desde el próximo año, aranceles de hasta 50 % a países sin tratado de libre comercio, incluidos China y Corea del Sur, como parte del llamado Plan México, que busca fortalecer la producción nacional y atraer inversión.

Impuestos mexicanos

Nuestro país prevé aplicar gravámenes a sectores automotriz, del acero, el aluminio y los electrodomésticos a partir del próximo año, una medida que busca fortalecer la producción nacional, atraer la inversión y acelerar la digitalización del país.

Ante este escenario, China y Corea del Sur, miembros de la APEC, han expresado su preocupación por los planes mexicanos de imponer aranceles. Incluso Pekín advirtió que tomaría medidas para defender sus intereses.

Aunque analistas han dicho que los impuestos mexicanos tienen su base en la política de Estados Unidos, así como la presión de la administración Trump para frenar la entrada de productos chinos a México, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la aseveración.

Durante la reunión de la APEC, en Corea del Sur, Ebrard también ha sostenido conversaciones con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, sobre la revisión del T-MEC.

En el marco de su discurso, el secretario de Economía también promovió a México para albergar la cumbre de la APEC en 2028.

