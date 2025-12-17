Despiden a Víctimas de Tiroteo Masivo en Sídney; Se Une la Comunidad Judía en Australia.

Cientos de dolientes se reunieron en Sídney para comenzar los funerales de las víctimas del tiroteo masivo perpetrado por dos sujetos en Bondi Beach, durante una festividad judía el pasado 14 de diciembre.

Los tiradores, padre e hijo, masacraron a 15 personas en el ataque antisemita dirigido a quienes celebraban Hanukka en la playa. A la fecha, más de 20 víctimas seguían hospitalizadas. Todos los afectados que han sido identificados son judíos.

La policía dijo que Naveed Akram, el presunto tirador de 24 años, fue acusado el miércoles después de despertar de un coma en un hospital de Sídney, donde ha estado desde que la policía les disparó a él y a su papá en Bondi. Su padre de 50 años, Sajid Akram, murió en el lugar. Las imputaciones incluyen un cargo de asesinato por cada víctima que murió y otro de cometer un acto terrorista.

Los funerales comenzaron mientras un país que se tambalea por su masacre de odio más mortífera de la era moderna se enfrenta a preguntas crecientes, desde el ataque, sobre cómo pudo suceder.

A medida que se desarrollan las investigaciones, Australia está ante un ajuste de cuentas social y político sobre el antisemitismo, el control de armas y si las protecciones policiales para los judíos en eventos como el del domingo eran suficientes para las amenazas que enfrentaban.

Primero, sin embargo, fue un día de dolor para las familias de la comunidad judía unida de Sídney que se reunieron, una tras otra, para comenzar a enterrar a sus muertos.

Las víctimas del ataque tenían edades que iban desde una niña de 10 años hasta un sobreviviente del Holocausto de 87 años.

Entierran a un padre de cinco hijos que atendía a presos

El primero en ser despedido fue Eli Schlanger, de 41 años, esposo y padre de cinco hijos, que se desempeñó como rabino asistente en Chabad-Lubavitch de Bondi y organizó el evento "Hanukka junto al mar" del domingo, donde ocurrió el ataque. Schlanger, nacido en Londres, también fue capellán en prisiones de todo el estado de Nueva Gales del Sur y en un hospital de Sídney.

"Después de lo que pasó, mi mayor arrepentimiento fue -aparte de, obviamente, lo obvio- que podría haber hecho más para decirle a Eli más a menudo cuánto lo amamos, cuánto lo amo, cuánto apreciamos todo lo que hace y cuán orgullosos estamos de él", dijo el suegro de Schlanger, el rabino Yehoram Ulman, quien a veces hablaba entre lágrimas.

Espero que él lo supiera. Estoy seguro de que lo sabía

Pero creo que debería haberse dicho más a menudo

Fuerte presencia policial en los funerales

Fuera del funeral, no lejos del lugar del ataque, el ambiente era silencioso y sombrío, con una fuerte presencia policial. Los judíos suelen ser enterrados dentro de las 24 horas posteriores a su muerte, pero los funerales se han retrasado por investigaciones forenses.

Un doliente, Dmitry Chlafma, dijo al salir del servicio que Schlanger era su rabino desde hace mucho tiempo.

Se puede ver por la cantidad de personas que están aquí, cuánto significaba para la comunidad

Era cálido, feliz, generoso, único en su clase

Entre otros asesinados estaban Boris y Sofia Gurman, un matrimonio sexagenario que murieron baleados cuando intentaban desarmar a uno de los tiradores al salir de su auto para comenzar el ataque. Otro hombre judío de unos 60 años, Reuven Morrison, fue abatido por un tirador mientras lanzaba ladrillos al otro, dijo su hija.

Muchos niños asistieron al evento de Hanukka, que incluía pintura facial, golosinas y animales que podían acariciar. La asesinada más joven fue Matilda, de 10 años, cuyos padres instaron a los asistentes a una vigilia el martes por la noche a recordar su nombre.

"Se queda aquí", dijo la madre de Matilda, quien se identificó solo como Valentyna, presionando su mano sobre su corazón.

Simplemente, se queda aquí y aquí

Australianos se unen para llorar

Mientras tanto, los australianos que buscan formas de asimilar el horror se decidieron por actos prácticos. Se reportaron largas filas en los sitios de donación de sangre y al amanecer del miércoles 17 de diciembre, cientos de nadadores formaron un círculo en la arena, donde guardaron un minuto de silencio. Luego corrieron hacia el mar.

No muy lejos, parte de la playa permanecía detrás de la cinta policial mientras continuaba la investigación sobre la masacre, con zapatos y toallas abandonados mientras la gente huía aún esparcidos por la arena.

Un evento que regresaría a Bondi fue la celebración de Hanukka atacado, que se ha llevado a cabo durante 31 años, dijo Ulman. Sería en desafío al deseo de los atacantes de hacer que la gente sintiera que era peligroso vivir como judíos, agregó.

Eli vivió y respiró esta idea de que nunca podemos permitirles no solo tener éxito, sino que cada vez que intentan algo nos volvemos más grandes y más fuertes

Vamos a mostrarle al mundo que el pueblo judío es invencible

Investigan posible conexión con el Estado Islámico

Las autoridades creen que el tiroteo fue "un ataque terrorista inspirado por el Estado Islámico", dijo el miércoles la comisionada de la policía federal de Australia, Krissy Barrett.

Según los primeros reportes oficiales, Naveed Akram llamó la atención de los servicios de seguridad en 2019, pero han proporcionado pocos detalles de sus investigaciones anteriores. Ahora indagarán lo que se sabía sobre los hombres.

Eso incluye examinar un viaje que los sospechosos hicieron a Filipinas el mes pasado. La Oficina de Inmigración de Filipinas confirmó el martes que los dos presuntos tiradores viajaron al país del 1 al 28 de noviembre, dando la ciudad de Davao como su destino final.

Grupos de milicianos separatistas musulmanes, como Abu Sayyaf en el sur de Filipinas, una vez expresaron su apoyo al EI y han acogido a pequeños números de milicianos extranjeros de Asia, Oriente Medio y Europa en el pasado. Funcionarios militares y policiales filipinos dicen que no ha habido indicios recientes de milicianos extranjeros en el sur del país.

El sospechoso más joven nació en Australia. La policía india dijo el martes que el sospechoso mayor era originario de la ciudad sureña de Hyderabad, emigró a Australia en 1998 y tenía un pasaporte indio.

Prometen medidas sobre armas y antisemitismo

La noticia de que los sospechosos aparentemente se inspiraron en el grupo Estado Islámico provocó más preguntas sobre si el gobierno de Australia había hecho lo suficiente para frenar los crímenes impulsados por el odio, especialmente dirigidos a los judíos.

En Sídney y Melbourne, donde vive el 85% de la población judía de Australia, se ha registrado una ola de ataques antisemitas en el último año.

Después de que líderes judíos y sobrevivientes del ataque del domingo criticaran al gobierno por no atender sus advertencias de violencia, el primer ministro, Anthony Albanese, prometió el miércoles tomar las medidas gubernamentales necesarias para erradicar el antisemitismo.

Albanese y los líderes de algunos estados australianos han indicado que endurecerán las ya estrictas leyes de armas del país en lo que serían las reformas más radicales desde que un tirador mató a 35 personas en Port Arthur, Tasmania, en 1996. Los tiroteos masivos en Australia han sido raros desde entonces.

El primer ministro anunció planes para endurecer aún más el control de armas, tras conocerse que el principal sospechoso había acumulado seis armas de forma legal. Las propuestas contemplan restringir la posesión a ciudadanos australianos y fijar un límite al número de armas por persona.

