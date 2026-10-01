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Líder de Secta Enganchaba a Víctimas con Cursos de Yoga: Detienen a ‘El Maestro’ en Italia

En la organización participaban otros tres colaboradores, quienes están siendo investigados, pero permanecen en libertad

Policía de Italia.Patrulla de los carabineros de Italia. Foto: Facebook @Carabinieri | Archivo

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La policía italiana desmantela una secta en Piamonte. 'El Maestro' y sus colaboradores están bajo investigación por abusos y estafas. Conoce los detalles.

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