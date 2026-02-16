Donald Trump Califica a Cuba de “Una Nación Fallida” Por Crisis de Combustible

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Cuba atraviesa una situación crítica y la calificó como “una nación fallida”, al afirmar que la isla enfrenta una grave escasez de combustible, incluso para la operación de aeronaves.

Durante declaraciones realizadas a bordo del avión presidencial, Trump afirmó que en Cuba “ni siquiera tienen combustible para aviones para que despeguen” y que varias aeronaves permanecen detenidas en las pistas. El mandatario reiteró que, a su juicio, la situación representa una “amenaza humanitaria”, aunque no hizo referencia al bloqueo energético impuesto por su administración el mes pasado.

El presidente estadounidense también señaló que su gobierno mantiene conversaciones relacionadas con la isla y mencionó al senador Marco Rubio como parte de esos contactos.

“Tengo a Marco Rubio hablando con Cuba ahora mismo, y definitivamente deberían llegar a un acuerdo”, expresó Trump, al insistir en que un entendimiento beneficiaría a la población cubana y a la comunidad cubanoestadounidense en Estados Unidos.

Trump agregó que un eventual acuerdo permitiría que “muchos grandiosos cubanoestadounidenses” puedan regresar a la isla para visitar a sus familiares, algo que, según dijo, debió permitirse desde hace mucho tiempo.

¿Gobierno de Cuba desmiente diálogo?

Sin embargo, el gobierno cubano ha rechazado públicamente que exista un diálogo en curso con la administración estadounidense y ha negado las afirmaciones del presidente sobre negociaciones activas. Hasta el momento, las autoridades de la isla no han emitido una respuesta directa a las declaraciones más recientes sobre la supuesta falta de combustible para la aviación.

Las declaraciones de Trump se dan en medio de un contexto de tensión bilateral y renovadas críticas internacionales por el impacto de las sanciones estadounidenses en la economía y el suministro energético de Cuba.

