Relación Comercial México-Canadá se Basará en Alianza Estratégica entre Sheinbaum y Carney

Este lunes, 16 de febrero de 2026, el ministro responsable de comercio Canadá-Estados Unidos, Dominic LeBlanc, aseguró que la relación comercial con México se establecerá a través de una alianza entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

La relación con México se basará en la alianza estratégica entre la presidenta y el primer ministro. Nuestros dos países elevaron su relación diplomática a un alto nivel después de 80 años de diplomáticas y hoy tenemos unas de las relaciones comerciales y de inversiones más fuertes. Con la revisión del Tratado, es una oportunidad para reafirmar el éxito del acuerdo sobre las bases de las ventajas norteamericas, juntos podemos hacer más por el comercio, inversión y seguridad

"Incertidumbre comercial es también una oportunidad": Ebrard

Durante la inauguración de la plenaria, el secretario de economía, Marcelo Ebrard, agregó que la incertidumbre comercial es también una oportunidad.

“La incertidumbre también es una oportunidad, tenemos una oportunidad por delante de incrementar nuestra relaciones, tenemos la voluntad la devoción el compromiso de fortalecer nuestra relación porque es productiva, se trata de nuestra seguridad en el futuro”.

Más tarde, mediante sus redes sociales, el secretario de Economía informó que habrá más de 2,000 encuentros de negocios entre empresas mexicanas y canadienses.

Bienvenido Dominic LeBlanc y la amplia Misión Comercial que nos visita.Habrá más de 2000 encuentros de negocios entre empresas mexicanas y canadienses. Este año haremos visita recíproca a Canadá.El Plan de Trabajo conjunto avanza. pic.twitter.com/QQVY9W1pfi — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 16, 2026

Con información de N+

