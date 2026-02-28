Dos muertos y Varios Heridos en Abu Dabi Tras Ataques con Misiles y Drones de Irán

Al menos una persona murió y siete resultaron heridas en un incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional Zayed de Abu Dabi, según informó Abu Dhabi Airports. La víctima fatal es un ciudadano asiático, mientras que entre los heridos se encuentran varias personas presentes en el aeropuerto durante el incidente.

Misiles y Drones de Irán Iluminaron el Cielo Nocturno de Dubái, Informa Defensa de Emiratos

El suceso se produce en medio de una escalada de ataques por parte de Irán, que lanzó 137 misiles y 209 drones contra Emiratos Árabes Unidos y otras monarquías del Golfo, según indicó el Ministerio de Defensa del país. Además, otro civil murió en Abu Dabi a causa de la caída de restos de misiles.

También en Dubái

En Dubái, también se registró un incidente en el aeropuerto local, donde se reportaron daños y cuatro trabajadores resultaron heridos. Por otro lado, los restos de un dron interceptado provocaron un pequeño incendio en la fachada exterior del hotel de lujo Burj Al Arab, informaron las autoridades de Dubái a través de su cuenta de X.

La Defensa Civil de Dubái respondió de inmediato y logró controlar el incendio. Según las autoridades, no se reportaron heridos en este último incidente. Estos ataques responden a la escalada de violencia desatada por el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán, que ha respondido en forma violenta.

Historias recomendadas:

Estados Unidos e Israel Lanzan "Operación Furia Épica" contra Irán

¿Quién Era Alí Jamenei? Perfil del Líder Supremo de Irán