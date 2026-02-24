Alex Padilla, Senador Demócrata Hijo de Migrantes, Responderá al Discurso de Trump esta Noche

Alex Padilla, senador demócrata de California, será el encargado de responder al discurso del estado de la Unión de Donald Trump. El político, hijo de mexicanos, ha sido crítico de la política migratoria del actual presidente.

En junio del 2025, Alex Padilla fue expulsado por la fuerza de una conferencia de Kristi Noem.

fue expulsado por la fuerza de una conferencia de Kristi Noem. En aquella ocasión, el senador protestaba por las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles.

Noticia relacionada: Sigue en N+ Univision Todos los Detalles de la Cobertura del Discurso de Trump sobre el Estado de la Unión

Alex Padilla responderá a discurso del estado de la Unión de Donald Trump

Alex Padilla, quien es hijo de inmigrantes mexicanos, ha sido elegido por el Partido Demócrata para responder al discurso del estado de la Unión de Donald Trump. El político originario de California ha adelantado que responderá en español a “todas las mentiras” que llegue a mencionar el mandatario:

El discurso de Trump va a ser lleno de mentiras. Va a tratar de señalar que todo va muy bien en el país.

A través de X, antes Twitter, el senador demócrata criticó el rendimiento de la economía durante el segundo mandato de Trump y denunció que “las facturas son muy altas y los salarios demasiado bajos”:

Lo he dicho antes: los estadounidenses no necesitan otro discurso de Donald Trump fingiendo que todo está bien cuando las facturas están demasiado altas, los salarios son demasiado bajos y su fuerza paramilitar armada y encapuchada aterroriza a nuestras comunidades a diario

Video: Sigue en N+ Univision Todos los Detalles de la Cobertura del Discurso de Trump sobre el Estado de la Unión

Padilla, el primer senador latino elegido en California

Alex Padilla nació en 1973 en Los Ángeles. Es hijo de migrantes mexicanos originarios de Chihuahua y Jalisco. Estudió ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y posteriormente trabajó como programador.

Paralelamente, se involucró en la política. Tras ejercer como concejal de Los Ángeles por siete años, fue invitado por Gavin Newsom para sustituir a Kamala Harris en el Senado. Posteriormente, Alex Padilla fue ratificado por los votantes, lo que lo convirtió en el primer latino electo como senador en la historia de California.

En junio de 2025, el senador fue retirado por la fuerza de una conferencia de Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). Padilla fue esposado y expulsado del recinto tras cuestionar las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, en medio de las redadas antimigrantes de ICE en Los Ángeles.

Historias recomendadas:

Con información de EFE