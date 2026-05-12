Altos Cargos de Gobiernos en México y el Narco "Llevan Años Confabulados": Director de la DEA

Durante una audiencia, Terry Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA), aseguró que “los narcotraficantes y altos cargos del gobierno de México llevan años confabulados”. Esto declaró el funcionario ante el Congreso de Estados Unidos.

El director de la DEA también aseguró que han visto “un incremento en la cooperación de México ”.

también aseguró que han visto “un incremento en la cooperación de ”. En una siguiente audiencia, Pete Hegseth, secretario del Pentágono, declaró que espera que México “dé un paso al frente” contra el crimen organizado.

Noticia relacionada: De Sobornos de 'Los Chapitos' a Secuestros: Señalamientos de la DEA contra Políticos de Sinaloa

Las declaraciones ocurrieron durante una audiencia ante el Comité de Asignaciones del Senado de los Estados Unidos. Este comité es responsable del financiamiento que reciben las agencias federales, por lo que en las audiencias se discute el presupuesto del siguiente año, en este caso el 2027.

Durante esta audiencia, el director de la DEA se refirió a la detención de Genaro García Luna. Además, mencionó que tras trabajar en Colombia, Afganistán y en México, no tenía dudas sobre la colusión en México del narcotráfico y gobernantes:

“Tras una carrera como agente especial, y tras haber tenido la oportunidad de trabajar en Colombia, Afganistán y en México, no me cabe duda de que los narcotraficantes y altos cargos del gobierno de México llevan años confabulados”.

Video: ¿El Caso Rocha Moya se Puede Considerar como Señal de una Crisis Mayor?

Además de elogiar la actual política de Donald Trump contra el crimen organizado, Terrance Christopher Cole señaló a los gobernantes coludidos con el narcotráfico como corresponsables de las drogas que cruzan la frontera:

“Y ellos son igualmente responsables de la muerte y la destrucción de un número récord de estadounidenses, al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que pase la frontera y llegue a nuestro país. Y, senador, puedo asegurarle que esto es solo el principio de lo que está por venir en México”.

VIDEO: Reacciones en Senado tras Acusación de la DEA contra Rubén Rocha Moya e Inzunza

Reconoce cooperación con México

En su audiencia, el director de la DEA también reconoció el trabajo de México en seguridad:

"Creo que todos los presentes en esta mesa hemos visto un incremento en la cooperación de México, pero necesitamos más".

Esta opinión fue secundada por Pete Hegseth, secretario del Pentágono, quien afirmó en otra audiencia ocurrida ese mismo día que México realiza en este momento “una colaboración sin precedentes” con Estados Unidos. El secretario del Departamento de Guerra también mencionó espera que México “dé un paso hacia el frente” y que tome mayores riesgos en el combate al crimen organizado.

Video: Trump Asegura que México es Gobernado por el Narco y Habla de Nuevo Operativo

Estas declaraciones llegan después de que Donald Trump declarara, desde la Casa Blanca, que si las autoridades mexicanas “no hacían su trabajo” contra el crimen organizado, Washington lo haría.

Cabe señalar que el gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición de diez personas señaladas por colaborar con el Cártel de Sinaloa, entre los que destacan el exgobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha solicitado al Departamento de Justicia estadounidense que proporcione pruebas sobre sus acusaciones.

Historias recomendadas: