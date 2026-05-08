¿EUA Alista Intervención en México? Esto Dijo Trump Sobre Combate al Narco

Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que México es gobernado por los cárteles del narcotráfico y que si el Gobierno mexicano no hace su trabajo contra las drogas, su país se encargará de hacerlo. Aquí te damos los detalles sobre los dichos del mandatario estadounidense para combatir al narco.

¿Qué dijo Trump sobre los cárteles en México?

El miércoles, 6 de mayo de 2026, Donald Trump avivó la tensión con México al advertir que si no se hace nada contra el narcotráfico, Estados Unidos lo hará, recordando así sus intensiones de una posible intervención en territorio mexicano, como lo ha insinuado en varias ocasiones, situación que la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado.

Este viernes, durante una ceremonia con motivo del Día de las Madres, en el Jardín de las Rosas, en la Casa Blanca, Trump reiteró que Estados Unidos ha disminuido el tráfico de drogas por vía marítima, en un 97%, sin embargo, recalcó que sigue llegando droga a su país a través de México.

Trump afirmó que Estados Unidos hay “un problema porque los carteles gobiernan México, y nadie más. Son los carteles, simplemente, quienes gobiernan" y agregó que se pierden las vidas de 200,000 personas al año “por este veneno que se vierte en nuestro país”.

“Así que tenemos el mar listo, lo que significa que las vías fluviales están prácticamente terminadas con un 97% y vamos a tener el terreno listo muy pronto”, mencionó el republicano.

Video: Trump Asegura que México es Gobernado por el Narco y Habla de Nuevo Operativo

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¿Trump alista intervención terrestre en México?

El miércoles, Trump dijo que "el ingreso de drogas por vía marítima ha disminuido un 97%” y apuntó que “ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, lo cual es mucho más sencillo”.

Agregó que se “oirán algunas quejas de gente en México y otros lugares, pero si no van a hacer su trabajo, nosotros lo haremos".

La advertencia de Trump provocó la reacción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien respondió que su Gobierno está actuando contra los cárteles de la droga.

Video: "Estamos Actuando", Responde Sheinbaum ante Amenaza de Trump Respecto a Combate contra el Narco

La mandataria mexicana destacó, en la conferencia mañanera del 7 de mayo de 2026, que "hay una reducción casi del 50% en homicidios dolosos, 2,500 laboratorios deshabilitados, destruidos, personas detenidas” y que “hay reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos".

Sheinbaum mencionó que el diálogo bilateral entre México y Estados Unidos ha tenido resultados en el marco del "respeto mutuo", por lo que dijo que o quiere "que se rompa la confianza".

Afirmó que la relación de México con Estados Unidos se fundamenta en puntos como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial, así como la responsabilidad compartida y el respeto.

"No queremos que el fentanilo llegue a los jóvenes de Estados Unidos, ni tampoco a los jóvenes de México, ni de ningún lugar del mundo, ni ninguna droga, pero tiene que haber una parte de reconocimiento del problema desde Estados Unidos", reiteró la presidenta Sheinbaum.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, para su segundo mandato, el combate al narcotráfico, en especial el fentanilo, es una de las prioridades del Gobierno estadounidense, al grado de que declaró a los cárteles como organizaciones terroristas.

Como parte de sus acciones contra los cárteles mexicanos, Estados Unidos reveló que la Fiscalía de Nueva York acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por su presunto vinculo con el Cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, ambos recluidos en cárceles estadounidenses.

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RMT