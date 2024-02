Donald Trump Gana 'Caucus' Presidenciales Republicanos En Nevada

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) ganó este jueves en los caucus republicanos de Nevada, que fueron diseñados a su medida y donde no se enfrentaba a ningún aspirante de peso, de acuerdo con las proyecciones de los diarios The New York Times y The Washington Post.

Los republicanos apostaron por dos modelos en Nevada: primarias, el martes; y el jueves, unos caucus a los que no se presentó su máxima rival a la nominación presidencial -la exembajadora de EUA ante la ONU, Nikki Haley- y en los que se reparten los 26 delegados asignados al conocido como Estado Plateado.

La victoria de Trump era tan previsible y abrumadora que, con el 1 % escrutado, los medios de comunicación -equipados con tecnología para estimar resultados electorales- la hicieron oficial apenas una hora después del cierre de los colegios de votación de Nevada, previsto para las 19:00 hora local (3:00 GMT, del viernes).

Con dicha tasa de escrutinio, el exmandatario estadounidense registró un 97.6 % de los sufragios, mientras que Ryan Binkle, un pastor de Texas poco conocido, quedó en segundo lugar con un 2.4 por ciento. Sin embargo, la cifra puede ser aún más demoledora cuando terminen de contarse los votos.

Así, Trump está a punto de hacerse definitivamente con la nominación republicana tras sus éxitos consecutivas en Iowa, Nuevo Hampshire y Nevada. Necesita mil 215 delegados para proclamarse oficialmente como candidato.

Haley, también exgobernadora de Carolina del Sur, había fracasado este martes en su intento de imponerse en las primarias republicanas del estado de Nevada, donde los votantes respaldaron la opción de 'ninguno de los candidatos' para afianzar a Trump.

Haley no podía competir tanto en las primarias como en los caucus porque el Partido Republicano estableció que los candidatos debían elegir entre uno u otro.

Durante décadas, Nevada celebró caucus. Sin embargo, como esas citas solían provocar cierto caos, los legisladores estatales aprobaron en 2021 una ley que abandonaba ese modelo de votación, utilizado también en Iowa, y establecía que las autoridades estatales debían organizar primarias cuando hubiera más de un candidato.

No obstante, esa ley de 2021 tenía un vacío legal: aunque fijaba que debía haber primarias, no especificaba cómo el Partido Republicano asignaría al ganador los 26 delegados de Nevada, que son quienes durante las convenciones de los partidos proclaman oficialmente al candidato tanto demócrata como republicano para las presidenciales.

Aprovechando esa laguna legal, Trump presionó al Partido Republicano de Nevada para que ignorara la ley estatal y siguiera con su tradición de caucus, explicó avid McCuan, profesor de la Universidad Estatal de Sonoma (California) y experto en política estadounidense.

Parece que la única sorpresa aquí es el esfuerzo realizado para negar a Nikki Haley incluso una victoria moral cuando ella y su equipo sabían con mucha antelación que sólo importaba el 'caucus' de Nevada

Haley cada vez tiene más difícil aguantar en la carrera por la nominación republicana hasta, al menos, una última batalla en su estado natal, Carolina del Sur, el próximo 24 de febrero.

Demócratas vaticinan derrota de Trump en Noviembre

El Comité Nacional Demócrata también se pronunció tras los caucus republicanos de Nevada vaticinando una derrota de Trump contra el presidente de EUA, Joe Biden, en las presidenciales:

Sus derrotas consecutivas (de Trump) en 2016 y 2020 lo convirtieron en el primer republicano en décadas en perder el estado dos veces. Él y sus secuaces MAGA (Make America Great Again) pueden ser capaces de amañar un caucus para él, pero Trump no podrá escapar de convertirse en un tres veces perdedor en Nevada este noviembre

En Nevada, alrededor de 2.3 millones de votantes se registraron para votar. De este total, el 31 % son demócratas, el 28 % son republicanos y el 34 % son independientes, según datos oficiales.

Se trata de uno de los conocidos como estados bisagra en los que los candidatos del Partido Republicano y del Partido Demócrata cuentan con un apoyo similar, por lo que son considerados claves para el resultado de los comicios de noviembre.

Trump también ganó en Islas Vírgenes

Por su parte, el territorio de las Islas Vírgenes de EUA cayó del lado de Donald Trump, sin ni siquiera hacer campaña, obteniendo, al menos, un 75 % de los apoyos en contraste con el 25 % que cosechó la exembajadora de EUA ante la ONU y exbernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.



Resta por saber si la ejecutiva republicana a nivel nacional decide finalmente si en los caucus de las Islas Vírgenes de EUA se reparten nueve o cuatro delegados.

Con información de EFE

