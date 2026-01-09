Estados Unidos Decomisa Otro Buque Petrolero en el Caribe, Ahora el Olina Vinculado a Venezuela

Estados Unidos decomisó hoy, 9 de enero de 2026, otro buque petrolero vinculado a Venezuela, así lo informó la mañana de este viernes Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, quien detalló que se trata del tanque Olina.

Se trata de la quinta interceptación de buques petroleros en las últimas semanas, como parte de los esfuerzos de Estados Unidos por controlar las exportaciones de petróleo de Venezuela.

“Las flotas fantasma no eludirán la justicia. No se ocultarán bajo falsas reivindicaciones de nacionalidad”, afirmó Noem en sus redes sociales en un mensaje en el que mencionó que el operativo en el Caribe fue encabezado por la Guardia Costera y los Departamentos de Guerra, Estado y Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con Noem, el buque Olina forma parte de la llamada "flota fantasma" y es sospechoso de transportar petróleo embargado.

La funcionaria subrayó que el buque Olina zarpó de Venezuela, “intentando evadir a las fuerzas estadounidenses” y agregó que “la Guardia Costera confiscará los petroleros sancionados, hará cumplir las leyes estadounidenses e internacionales y eliminará estas fuentes de financiación para actividades ilícitas, incluido el narcoterrorismo”.

Nos sentimos profundamente orgullosos de la fuerza de combate marítimo de la Guardia Costera por su incansable ejecución de esta misión. Esto es dominar el mar.

La secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, confirmó que su país incautó el petrolero Olina en el mar Caribe, cerca de Trinidad y Tobago. Se trata de la quinta interceptación de buques de este tipo en las últimas semanas, como parte de los esfuerzos de Washington… pic.twitter.com/mT8s89Q5eF — NMás (@nmas) January 9, 2026

Datos del buque petrolero Olina

Según la base de datos pública de transporte marítimo Equasis, el buque Olina navegó falsamente bajo la bandera de Timor Oriental, había zarpado anteriormente de Venezuela y regresó a la ‍región.

Mientras que la empresa británica de gestión de riesgos marítimos Vanguard señaló que “el rastreador AIS (de localización) del buque estuvo activo por última vez hace 52 días en la ZEE (zona económica exclusiva) de Venezuela, al noreste de Curasao".

La empresa británica agregó que la incautación de Olina “es el resultado de una prolongada persecución de petroleros vinculados a envíos de petróleo venezolano sancionados en la región".

El Olina zarpó de Venezuela la semana pasada completamente cargado de petróleo como parte de una flotilla poco después de que Estados Unidos capturara al ‍presidente venezolano Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026.

Estados Unidos impuso sanciones al petrolero desde enero de 2025, cuando se llamaba Minerva M, por lo que la administración de Donald Trump consideraba que formaba parte de la denominada “flota fantasma” de buques ‍que navegan ‍con poca regulación o sin seguro conocido.

