Los 21 Países a los que Estados Unidos Pide No Viajar: Lista de Lugares que Cataloga Peligrosos

Conoce aquí la lista de 21 países a los que Estados Unidos pide a su ciudadanía no viajar “bajo ningún concepto”

Pasajero mira panel de información de vuelos en el Aeropuerto Ronald Reagan de Washington, en noviembre 2025. Foto: Reuters

Actualmente, el Gobierno de Estados Unidos de América (EUA) mantiene alerta para no viajar a 21 países que considera peligrosos, por lo que pidió a su ciudadanía que no acuda a ellos “bajo ningún concepto”.

Aquí te contamos cuáles son esas naciones que se encuentran en el nivel 4 de la alerta de viaje, de la administración del presidente Donald Trump.

Alertas de viaje

A través de su Oficina de Asuntos Consulares, el Departamento de Estado recordó en redes sociales que el gobierno estadounidense emite alertas de viaje de los niveles 1 al 4.

El 4 es el más alto, significa “No viajar” y se emite para los lugares que califica como peligrosos.

“Asignamos el nivel 4 según las condiciones locales y/o nuestra limitada capacidad para ayudar a los estadounidenses allí. Estos lugares son peligrosos. No vaya bajo ningún concepto”, indicó en su cuenta de X @TravelGov. 

¿Cuáles son los 21 países con alerta nivel 4?

Asuntos Consulares enfatizó que actualmente hay advertencias nivel 4 en 21 países, incluido Venezuela:

  1. Afganistán 
  2. Bielorrusia 
  3. Burkina Faso 
  4. Birmania 
  5. República Centroafricana (RCA) 
  6. Haití 
  7. Irán 
  8. Irak 
  9. Líbano 
  10. Libia 
  11. Malí 
  12. Níger 
  13. Corea del Norte 
  14. Rusia 
  15. Somalia 
  16. Sudán del Sur 
  17. Sudán 
  18. Siria 
  19. Ucrania 
  20. Venezuela 
  21. Yemen

Ante ello, el Departamento de Estado pidió consultar la página web de la Oficina de Asuntos Consulares, donde se proporciona información detallada sobre viajes y riesgos, según el destino, para que los ciudadanos estadounidenses puedan tomar decisiones informadas sobre sus viajes internacionales. 

“Las embajadas y consulados estadounidenses en todo el mundo brindan servicios que apoyan el bienestar y la protección de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero”, añadió en su portal web.

