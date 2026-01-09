Los 21 Países a los que Estados Unidos Pide No Viajar: Lista de Lugares que Cataloga Peligrosos
Conoce aquí la lista de 21 países a los que Estados Unidos pide a su ciudadanía no viajar “bajo ningún concepto”
Actualmente, el Gobierno de Estados Unidos de América (EUA) mantiene alerta para no viajar a 21 países que considera peligrosos, por lo que pidió a su ciudadanía que no acuda a ellos “bajo ningún concepto”.
Aquí te contamos cuáles son esas naciones que se encuentran en el nivel 4 de la alerta de viaje, de la administración del presidente Donald Trump.
Alertas de viaje
A través de su Oficina de Asuntos Consulares, el Departamento de Estado recordó en redes sociales que el gobierno estadounidense emite alertas de viaje de los niveles 1 al 4.
El 4 es el más alto, significa “No viajar” y se emite para los lugares que califica como peligrosos.
“Asignamos el nivel 4 según las condiciones locales y/o nuestra limitada capacidad para ayudar a los estadounidenses allí. Estos lugares son peligrosos. No vaya bajo ningún concepto”, indicó en su cuenta de X @TravelGov.
Noticia relacionada: EUA Reitera Máximo Nivel de Alerta de Viaje a Venezuela y Pide a Sus Ciudadanos Salir del País.
¿Cuáles son los 21 países con alerta nivel 4?
Asuntos Consulares enfatizó que actualmente hay advertencias nivel 4 en 21 países, incluido Venezuela:
- Afganistán
- Bielorrusia
- Burkina Faso
- Birmania
- República Centroafricana (RCA)
- Haití
- Irán
- Irak
- Líbano
- Libia
- Malí
- Níger
- Corea del Norte
- Rusia
- Somalia
- Sudán del Sur
- Sudán
- Siria
- Ucrania
- Venezuela
- Yemen
Ante ello, el Departamento de Estado pidió consultar la página web de la Oficina de Asuntos Consulares, donde se proporciona información detallada sobre viajes y riesgos, según el destino, para que los ciudadanos estadounidenses puedan tomar decisiones informadas sobre sus viajes internacionales.
“Las embajadas y consulados estadounidenses en todo el mundo brindan servicios que apoyan el bienestar y la protección de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero”, añadió en su portal web.
Con información de N+.
