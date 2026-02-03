Acusan al Exmarido de la Exprimera Dama de EUA, Jill Biden, de Asesinar a su Actual Esposa

El primer esposo de la exprimera dama de Estados Unidos, Jill Biden, fue acusado de asesinar a su actual esposa en su casa de Delaware a finales de diciembre, anunciaron las autoridades en un comunicado de prensa este martes 3 de febrero de 2026.

Video relacionado: Joe Biden y Jill Biden Rinden Homenaje a Jimmy Carter Tras su Fallecimiento

William Stevenson, de 77 años y residente de Wilmington, estuvo casado con Jill Biden de 1970 a 1975. Caroline Harrison, portavoz de la Fiscalía General de Delaware, confirmó telefónicamente que Stevenson es el exesposo de Jill Biden.

Policía encontró a mujer inconsciente en la sala

Stevenson permanece en prisión luego de no pagar una fianza de 500 mil dólares tras su arresto por cargos de asesinato en primer grado. Está acusado de matar a Linda Stevenson, de 64 años, el 28 de diciembre.

La policía acudió a la casa por una supuesta disputa doméstica después de las 23:00 horas y encontró a una mujer inconsciente en la sala, según un comunicado de prensa previo. Las medidas para salvarle la vida no surtieron efecto.

Así acusan al exmarido de la exprimera dama Jill Biden

Las autoridades del condado de New Castle, en Delaware, informaron que detuvieron al exmarido de Jill Biden, exprimera dama de Estados Unidos, durante el mandato de Joe Biden (2021-2025), por presuntamente asesinar a su actual esposa en diciembre.

William Stevenson, de 77 años, ha sido acusado por un gran jurado de asesinato en primer grado por presuntamente matar a su mujer Linda Stevenson.

En diciembre de 2025, la Policía había difundido en un comunicado que los agentes respondieron a una llamada por una disputa doméstica en la residencia del matrimonio en Wilmington.

Intentaron salvar la vida de Linda Stevenson

Al entrar en la vivienda, las autoridades hallaron a Linda Stevenson inconsciente e intentaron salvar su vida, pero pese a los esfuerzos la mujer fue declarada muerta momentos después. Por ahora, la Policía no ha dado más detalles de la causa de su muerte.

El ahora acusado abrió hace décadas The Stone Balloon Club, un bar cerca del campus de la Universidad de Delaware en Newark (Nueva Jersey) al que acudían artistas de la talla de Bruce Sprinsgteen o Dave Matthews, según NBC News.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

