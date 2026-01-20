Trump Cumple un Año Como Presidente de EUA: Califica su Segundo Mandato como Histórico

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, cumplió hoy, 20 de enero de 2026, un año como presidente, en su segundo mandato, y previo a viajar a Davos, Suiza, donde participará en el Foro Económico Mundial, dio una conferencia prensa en la Casa Blanca.

Donald Trump hizo en la conferencia de prensa un balance de los logros que ha alcanzado como presidente 47 de Estados Unidos, periodo que calificó como histórico.

Entre otros temas, el mandatario republicano habló sobre migración, la frontera con México, su lucha contra el narcotráfico, aranceles, salud, Venezuela y de la líder opositora Maria Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2026.

“Amo a los hispanos”

El mandatario afirmó que “nadie ha conseguido nunca los resultados que yo he conseguido como republicano. Si nos fijamos en Texas, gané en toda la frontera entre Texas y México. Nunca había pasado antes. Nadie lo había conseguido nunca. Yo lo hice, como republicano lo hice. Amo a los hispanos”.

Destacó que “el 60 % de las personas de las que estamos hablando son las mejores personas que tenemos y son hispanas”, de hecho, mencionó que los integrantes de la Patrulla Fronteriza son en gran parte hispanos, así como gran parte de los elementos de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas).

Economía

En materia de economía, Trump tocó el tema de los aranceles que ha impuesto a varios países y destacó que, ahora, “muchas de las plantas automotrices canadienses están cerrando y se están trasladando a Estados Unidos”.

Lo mismo ocurre con México, Alemania, Japón y otros países. Se están trasladando a Estados Unidos debido a los aranceles, porque no quieren pagarlos; son demasiado altos (los aranceles). No pueden pagarlos. Por eso vienen aquí.

Golfo de México

El presidente estadounidense retomó el tema del Golfo de México, al que le cambió el nombre por Golfo de América. Ahora, Trump dijo que aún está "a tiempo" de ponerle su nombre e insistió que su equipo no rechaza casi ninguna de sus ideas.

Iba a llamarlo el Golfo de Trump, pero pensé que me matarían si hacía eso. Quería hacerlo. (...) El Golfo de Trump suena bien de todos modos, quizá podamos hacerlo. Aún estamos a tiempo.

Narcotráfico

El mandatario apuntó que su Gobierno comenzará "muy pronto" a atacar las drogas ‍que ‍llegan ‍a Estados Unidos por tierra, luego de que afirmó ‍que los ataques contra barcos sospechosos de transportar narcóticos en el Caribe y el Océano Pacífico han reducido la cantidad que llega por agua.

