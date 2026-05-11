¿Trump Considera Convertir a Venezuela en el Estado 51 de EUA? Esto Habría Dicho el Mandatario

Donald Trump declaró a Fox News que considera “seriamente” convertir a Venezuela en el estado 51. La declaración suscitó una respuesta inmediata de Delcy Rodríguez, quien rechazó cualquier tipo de anexión del país sudamericano a los Estados Unidos.

Donald Trump había bromeado previamente con anexar a Venezuela a los Estados Unidos.

había bromeado previamente con anexar a Venezuela a los Estados Unidos. El mandatario también desató una crisis diplomática ante la amenaza de tomar Groenlandia por la fuerza.

por la fuerza. El republicano también llegó a bromear con la idea de anexionar Canadá, lo que despertó la alarma en el gobierno de Justin Trudeau.

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Donald Trump consideraría “seriamente” anexar Venezuela a Estados Unidos

John Roberts, presentador de la cadena Fox, dio a conocer en un tuit que Donald Trump estaría considerando seriamente convertir a Venezuela en el estado 51 de los Estados Unidos. Según escribió, el mandatario le ha asegurado en una llamada telefónica que está “considerando seriamente convertir a Venezuela en el 51.º estado del país”, pues los venezolanos “le aman”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes a un periodista de la cadena Fox que considera "seriamente" convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos.

Según una publicación en X del presentador del medio, el mandatario le ha asegurado en una llamada telefónica que está “considerando seriamente convertir a Venezuela en el 51.º estado del país”, ya que los venezolanos “le aman”.

En la publicación lanzada en X se lee:

“Acabo de colgar el teléfono con Donald Trump; me dijo que está considerando seriamente hacer de Venezuela el estado número 51”.

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La declaración de Donald Trump ameritó una respuesta inmediata de Delcy Rodríguez. Desde La Haya, donde acudió a defender la posesión del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia, la presidenta interina declaró:

“Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia”.

Delcy Rodríguez también mencionó que su país ha cooperado con Estados Unidos desde la detención de Nicolás Maduro y aseguró que la única apuesta segura era por la diplomacia y la cooperación: “ese es el curso, ese es el camino”.

Entre broma y broma, la Casa Blanca se asoma

Ya en marzo del 2026, Donald Trump había bromeado desde su cuenta de Truth Social con anexar a Venezuela. Cuando mencionó la victoria de Venezuela sobre Italia en el Clásico Mundial de Beisbol, el presidente escribió: “Me pregunto de qué se trata toda esta magia. ¿Estado 51?”

Previamente, el republicano había desatado una crisis diplomática tras amenazar con anexar Groenlandia por la fuerza. Dinamarca fue arropada por la comunidad europea, que envió militares a la isla ubicada en Norteamérica. Francia incluso aceleró la apertura de un consulado.

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Groenlandia terminó por evidenciar una fragmentación en el orden global que había caracterizado a la segunda mitad del siglo XX, como lo dio a entender Mark Carney, primer ministro de Canadá, durante un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos. La fuerte reacción canadiense no era para menos: Donald Trump también había jugado con la idea de anexar Canadá y convertirla en estado 51.

Además de que llegó a llamar “gobernador” al entonces primer ministro, Justin Trudeau, Donald Trump aseguró que no estaba contento con el tratado firmado en 1908 que delimitaba las fronteras entre ambos países, como reportó el New York Times en marzo del 2025.

Tampoco estaba conforme con los tratados de aguas sobre la posesión y uso de los Grandes Lagos, que se ubican entre ambos países. Según el periódico estadounidense, Marco Rubio fue quien consiguió calmar las aguas, aunque las amenazas de Trump fueron tomadas en serio por los canadienses.

Una de las consecuencias inmediatas de estas amenazas fue la caída en el turismo de Canadá hacia Estados Unidos. En 2025, se anticipaba que el turismo creciera un 9% en Estados Unidos; en cambio, el rubro cayó un 8.2%, en gran parte debido a la caída de las visitas de ciudadanos canadienses.

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Con información de EFE