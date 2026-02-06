Inaugura Francia el Primer Consulado de un País de la Unión Europea en Groenlandia

Este viernes Francia inauguró oficialmente su consulado en Nuuk, el primero de un país de la Unión Europea en Groenlandia, con el objetivo de reforzar lazos bilaterales y respetar la integridad territorial de Dinamarca, ante los intereses de Estados Unidos por la isla.

Jean-Noël Poirier asumió sus funciones como cónsul general de Francia en Nuuk, este día, informó en un comunicado el portavoz del Ministerio francés de Exteriores, Pascal Confavreux.

Francia "se convierte en el primer país de la Unión Europea en establecer un consulado general en Groenlandia", destacó Confavreux, al recordar así que se cumple el anuncio hecho por el presidente francés, Emmanuel Macron, en junio durante una visita a la isla.

Macron había acelerado los preparativos para abrir el consulado después de conversaciones con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en el contexto de tensiones con Estados Unidos.

El consulado, busca apoyar misiones científicas y facilitar la instalación de empresas francesas, y tener también un valor simbólico frente a las ambiciones de EUA.

Respaldo a la soberanía danesa

La apertura de la legación representa una "señal política" de respaldo a la soberanía danesa y a la cooperación europea en el Ártico, subrayó Macron.

Este viernes el portavoz de Exteriores indicó:

Francia reitera su compromiso de respetar la integridad territorial del Reino de Dinamarca

Macron confirmó a finales de enero que el consulado estaba abierto pero que el nuevo cónsul general se instalaría a principios de febrero para fortalecer la colaboración bilateral en ámbitos científicos, económicos y culturales.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

LECQ