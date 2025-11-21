Varios Heridos en Tiroteo Durante Ceremonia de Encendido de Árbol en Carolina del Norte
Cuatro personas resultaron heridas al producirse un tiroteo en medio de una multitud durante una ceremonia anual de encendido del Árbol de Navidad
Cuatro personas resultaron heridas durante un tiroteo en el encendido del Árbol de Navidad en Concord, Carolina del Norte, Estados Unidos.
El tiroteo ocurrió alrededor de las 19:30 horas en Union Street, cerca de Corbin Avenue, a pocos pasos del centro del evento.
Personal de emergencias de la policía y bomberos respondieron de inmediato.
Los lesionados fueron trasladados de emergencia a un hospital. Tres de ellos se encuentran en estado crítico y una en condición estable.
La policía revisa los videos del incidente y entrevista a testigos mientras continúa la búsqueda del agresor.
