Atentado Terrorista en Manchester: Revelan Nueva Información Sobre Víctimas y Agresor

Autoridades de Manchester, Inglaterra, dieron a conocer hoy, 3 de octubre de 2025, nueva información sobre las víctimas y el sujeto que perpetró el atentado terrorista en una sinagoga, en plena celebración de Yom Kippur, el día más sagrado para la comunidad judía, ataque que dejó tres personas muertas, incluido el agresor.

Policía habría matado a un judío

De acuerdo con las investigaciones, uno de los judíos que murió por el atentado terrorista en la sinagoga habría fallecido por un balazo accidental, del arma de uno de los policías de Manchester, cuando los fieles intentaban impedir que el agresor ingresara a la sinagoga de Heaton Park, en el suburbio de Crumpsall.

La Policía de Manchester reveló los nombres de las dos víctimas del ataque en la sinagoga como Adrian Daulby, de 53 años de edad, y Melvin Cravitz, de 66 años.

Stephen Watson, jefe de la Policía Metropolitana de Manchester, detalló que un examen forense preliminar determinó que uno de los fallecidos presentaba "una herida consistente con una lesión por arma de fuego”.

El funcionario explicó que el agresor no llevaba armas de fuego y la “lesión puede haber sido una consecuencia trágica e imprevista" por la reacción policial ante la emergencia.

Además, una de las personas que está hospitalizada también pudo haber resultado con herida de bala.

Se cree que ambas víctimas estaban juntas detrás de la puerta de la sinagoga, cuando los fieles actuaban de forma valiente para evitar que el atacante entrara.

Siete minutos después de que el agresor atropelló con su auto a varias personas y atacó a los policías con un cuchillo, los oficiales lo abatieron.

¿Quién era el agresor?

Las autoridades de Manchester revelaron que el agresor abatido era un ciudadano británico, identificado con el nombre de Jihad Al-Shamie, de 35 años de edad.

Jihad Al-Shamie era de ascendencia siria, que llegó a Reino Unido cuando era niño y posteriormente, en 2006, obtuvo la nacionalidad británica.

