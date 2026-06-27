Familias Pegan Volantes de Personas Desaparecidas tras Sismos en Venezuela

Familias de personas desaparecidas por los sismos en Venezuela comenzaron a pegar volantes con fotos de sus seres queridos este viernes, mientras que otras compartían listas manuscritas de nombres a medida que buscaban a quienes aún no han sido localizados.

En tanto, el saldo oficial de víctimas mortales ascendió este viernes a 920 personas, mientras que más de 50 mil permanecen desaparecidas y cerca de 3 mil han resultado heridas.

La zona más afectada es La Guaira, estado costero ubicado junto a Caracas, donde decenas de edificios quedaron reducidos a escombros. Habitantes de la región denuncian la falta de maquinaria y de una respuesta suficiente por parte de las autoridades para agilizar las labores de rescate.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó el nuevo balance de fallecidos, mientras que el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, informó desde Ginebra que más de 50 mil personas continúan sin ser localizadas.

Rescatistas enfrentan una carrera contra el tiempo

En La Guaira, familiares, vecinos y voluntarios trabajan con herramientas improvisadas para intentar encontrar sobrevivientes entre los edificios colapsados. Sin equipo especializado, las tareas avanzan lentamente, ya que remover grandes bloques de concreto o cortar estructuras metálicas resulta prácticamente imposible.

"¡Necesitamos máquinas... personas!", gritaban vecinos frente a uno de los inmuebles destruidos, mientras otra habitante lamentaba que la comunidad tenga que organizar por su cuenta las labores de búsqueda.

Tom Fletcher calificó la situación como "una operación de rescate extremadamente compleja", debido a la magnitud de la devastación y a las dificultades para acceder a las zonas afectadas.

Comienza a llegar ayuda internacional

A casi dos días del desastre, brigadas de búsqueda y rescate provenientes de al menos 17 países comenzaron a desplegarse en Venezuela. Equipos especializados de México, El Salvador, Colombia y Ecuador ya participan en las operaciones, mientras que medios locales reportaron también el envío de personal e insumos desde Chile y Suiza.

En Caracas, los trabajos continúan durante la noche. Rescatistas utilizan reflectores y herramientas manuales para retirar escombros y, en distintos momentos, solicitan silencio absoluto con la esperanza de escuchar señales de personas atrapadas bajo las estructuras derrumbadas.

Más de 51 mil personas siguen sin ser localizadas

Mientras continúan las labores de búsqueda, en redes sociales circula una lista no oficial que supera los 51 mil nombres de personas reportadas como desaparecidas, reflejando la incertidumbre que viven miles de familias que aún esperan noticias de sus seres queridos.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la emergencia, mientras la comunidad internacional incrementa el envío de apoyo para enfrentar una de las peores tragedias naturales registradas recientemente en Venezuela.

AMP