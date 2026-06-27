Familias Pegan Volantes de Personas Desaparecidas tras Sismos en Venezuela

El saldo oficial de víctimas mortales ascendió este viernes a 920 personas, mientras que más de 50 mil permanecen desaparecidas

Bomberos y voluntarios trabajan entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos que azotaron el país, en La Guaira, Venezuela. Foto: ReutersBomberos y voluntarios trabajan entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos que azotaron el país, en La Guaira, Venezuela. Foto: Reuters
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