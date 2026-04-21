Guerra en Irán Afecta a Principal Fabricante Mundial de Condones; Prevé Subir los Precios

El principal fabricante mundial de condones, Karex Bhd, de Malasia, tiene previsto subir los precios entre un 20% y un 30%, incluso más si las interrupciones en la cadena de suministros se prolongan debido a la guerra en Irán.

El director ejecutivo de la compañía, Goh Miah Kiat, señaló que también están experimentando un aumento en la demanda de condones para poder cubrir las bajas existencias que tienen sus compradores.

"La situación es sin duda muy frágil, los precios son elevados. (...) No nos queda más remedio que repercutir los costes ⁠a los clientes en este momento", afirmó Goh.

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Un gran mercado de los condones

Karex produce más de 5 mil millones de preservativos al año y provee productos a marcas líderes como Durex y Trojan, así como a sistemas sanitarios en Reino Unidos y programas de ayuda global gestionados por la ONU.

La empresa se une a otras que se han visto afectadas por la guerra, que incluye a fabricantes de guantes médicos, esto por una afectación en los flujos de energía y petroquímicos procedentes de Medio Oriente.

Desde el inicio del conflicto, Karex ha visto aumentar los costes de todo, desde el caucho sintético y el nitrilo, básicos en la fabricación de condones, hasta materiales de embalaje y los lubricantes.

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Tardanza

El director ejecutivo señaló que tienen suministros suficientes para los próximos meses y están tratando de aumentar la producción para satisfacer la demanda, pues las reservas de preservativos han disminuido.

Goh Miah Kiat señaló que la demanda de condones ha aumentado alrededor de un 30% este año, y las interrupciones en los envíos han agravado aún ‌más la escasez.

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En ese sentido, a la lista de problemas se suma la tardanza en los envíos, ya que ahora los embarques llegan en casi dos meses, en comparación con el mes que anteriormente se necesitaba.

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Con información de Reuters

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