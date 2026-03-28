Incendio en Edificio de Shanxi Deja al Menos Tres Muertos y 23 Heridos

Al menos tres personas murieron y otras 23 resultaron heridas, nueve de ellas de gravedad, tras el incendio registrado en un edificio en la provincia china de Shanxi, en el centro del país, informó este domingo la agencia oficial Xinhua.

De acuerdo con fuentes del Gobierno municipal, el fuego se desató alrededor de las 20:00 horas (12:00 GMT) del sábado en el distrito de Xiaodian, en la ciudad de Taiyuan.

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Las causas del incidente continúan bajo investigación, mientras las autoridades mantienen las labores de atención y asistencia a las víctimas del siniestro, según el reporte.

Incendios en serie

Este hecho se suma a una serie de incendios mortales ocurridos en los últimos meses en distintas regiones de China, lo que ha reavivado la preocupación por las condiciones de seguridad en edificios residenciales y comerciales.

En febrero pasado, cinco personas murieron en el incendio de una residencia de ancianos en la provincia de Heilongjiang, mientras que en diciembre del año anterior otras doce fallecieron en un incendio en un edificio residencial en Cantón.

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