La Historia de Morocho: El Perro Sobrevivió a Inundación, Evitó Ser Atropellado y Fue Rescatado

Un perro en aparente situación de calle, conocido por habitantes de la zona como 'Morocho', sobrevivió a la fuerte corriente del río Mapocho, en Chile, luego de caer al cauce cuando registraba un incremento en su nivel.

Tras el incidente, equipos de emergencia y personas que se encontraban en el lugar intentaron rescatarlo, pero la fuerza del agua dificultó las maniobras. La situación se complicó cuando el animal fue arrastrado por la corriente hacia las compuertas del río.

A pesar de haber sido llevado por el cauce y quedar momentáneamente fuera de la vista, 'Morocho' logró salir nuevamente a la superficie y nadó por sus propios medios hasta alcanzar una zona segura.

El caso llamó la atención en redes sociales, donde usuarios y rescatistas destacaron que el perro lograra sobrevivir a la fuerza de la corriente y ponerse a salvo.

Un sistema de lluvias que afecta la zona centro y sur de Chile cobró este miércoles la vida de una persona y ha dejado graves inundaciones, lo que obligó a las autoridades a decretar alerta amarilla en varias comunas de la Región Metropolitana y de la Región del Maule.

Las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas provocaron un incremento en el caudal de los cursos de agua, destacando la crecida del río Mapocho. En sectores como la comuna de Talagante, en la Región Metropolitana, las aguas anegaron calles y viviendas, obligando a los vecinos a transitar entre las inundaciones mientras intentaban resguardar sus pertenencias.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) movilizó a los equipos de rescate para coordinar evacuaciones preventivas y asistencia a los damnificados. Las autoridades mantienen el monitoreo constante de los cauces y exhortaron a la población a seguir las recomendaciones oficiales de seguridad.