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La Historia de Morocho: El Perro Sobrevivió a Inundación, Evitó Ser Atropellado y Fue Rescatado

Equipos de emergencia lograron rescatarlo a pesar de la fuerza del río Mapocho

La Historia de Morocho: El Perro Sobrevivió a Inundación, Evitó Ser Atropellado y Fue RescatadoEl Perro Sobrevivió a Inundación, Evitó Ser Atropellado y Fue Rescatado. Foto: @ Reuters

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Un perro llamado Morocho sobrevivió a la corriente del río Mapocho y fue rescatado por equipos de emergencia.

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