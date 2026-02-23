Dan 21 Años de Prisión a Mujer Vinculada al Asesinato del Precandidato Presidencial Miguel Uribe

Una mujer fue sentenciada a 21 años de prisión por haber participado en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Katherine Andrea Martínez fue encontrada culpable de haber transportado el arma empleada en el atentado contra el precandidato a la presidencia de Colombia.

Miguel Uribe Turbay fue atacado durante un mitin el 7 junio de 2025 en Bogotá.

El precandidato del partido conservador Centro Democrático permaneció 2 meses hospitalizado hasta que falleció de una hemorragia cerebral.

Dan 21 años de prisión a mujer que transportó el arma con que asesinaron a Miguel Uribe Turbay

Katherine Andrea Martínez fue hallada culpable de haber colaborado en el asesinato del político conservador durante un mitin en Bogotá. Según las autoridades colombianas, la mujer estuvo encargada de recoger la pistola y posteriormente entregarla al sicario, quien es menor de edad, que disparó contra el senador de 39 años.

A través de un comunicado, la Fiscalía señaló que Martínez recibió el arma en las inmediaciones del parque donde fue atacado Miguel Uribe Turbay:

Martínez cumplió con la actividad encomendada, recibió y trasladó el arma de fuego a inmediaciones del parque El Golfito, y, a bordo de un vehículo, se la entregó a Elder José Arteaga Hernández, quien a su vez se la dio al adolescente que disparó contra la víctima.

Durante el juicio Katherine Andrea Martínez fue hallada culpable de homicidio, concierto para delinquir y portación de armas de fuego. Al respecto, al Fiscalía de Colombia señaló:

Martínez Martínez aceptó haber participado en las acciones previas de verificación del sitio donde se cometería el hecho y recogido el arma de fuego que posteriormente uno de los articuladores del crimen le entregó al adolescente que disparó contra la víctima.

Hay nueve detenidos ya por asesinato de senador colombiano

La mujer fue sentenciada a 21 años y 20 meses de prisión por una jueza penal del circuito especializado de Bogotá. Hasta el momento, se han detenido a nueve personas implicadas en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Entre los procesados está el menor de edad que disparó contra el senador. El menor fue sentenciado a siete años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.

Actualmente, las autoridades colombianas apuntan a que el asesinato fue ordenado por la Segunda Marquetalia, un grupo que se desprendió de la extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Al momento del ataque, Uribe Turbay era reconocido como una de los principales nombres para representar al partido conservador Centro Democrático en las elecciones presidenciales que se realizarán en Colombia el 31 de mayo del 2026.

Con información de AP y EFE