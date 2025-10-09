Video: Disparan contra Grupo de Cumbia Que Daba Concierto en Instalaciones Militares, en Perú

Cuatro músicos de la famosa agrupación de cumbia peruana, Agua Marina, resultaron heridos luego de que la banda fuera atacada durante un concierto en un local militar, en Lima.

Los hechos ocurrieron a las 22:00 horas de este miércoles, en Chorrillos, informó el general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial de Lima, quien señaló que el ataque fue directo contra los músicos.

La agresión ocurrió en el Circuito Militar Tarapacá, una de las sedes del Ejército peruano, que ofrece lugares para realizar eventos de manera privada para los asociados.

Dos de los heridos son los hermanos Quiroga Querevalú, quienes además son fundadores de la agrupación. Uno de ellos recibió una bala en el muslo y el otro tres impactos de bala.

Han sido evacuados rápidamente a un nosocomio. Tenemos otros dos heridos más, que serían el baterista y el sonidista, hasta el momento fuera de peligro, pero la preocupación es por el integrante que tiene un impacto de bala en el tórax

¿Cómo ocurrió el ataque contra la banda Agua Marina?

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los disparos fueron realizados por dos personas que llegaron a la parte de atrás de lugar del concierto. Los sujetos iban a bordo de una moto.

La espalda del escenario está dando a la avenida, totalmente en un espacio de riesgo, no ha habido una evaluación de riesgo por ninguna entidad

De inmediato, las autoridades aplicaron un "plan cerco" para intentar detener a los agresores, mientras agentes especializados recogieron imágenes de cámaras de seguridad del lugar.

Videos publicados en redes sociales muestran el momento del ataque. En las grabaciones se observa a los músicos en el escenario cuando de repente se escucha una ráfaga de disparos y algunos integrantes de Agua Marina resienten los impactos.

El momento generó pánico entre los propios músicos y los asistentes al concierto, quienes salieron en estampida, en una escena más de la violencia desatada en ese país sudamericano.

Con información de EFE

ICM