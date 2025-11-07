Corte Suprema de Brasil Consolida Mayoría para Confirmar Pena de Cárcel contra Bolsonaro

Este viernes 7 de noviembre de 2025, la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil consolidó la mayoría de votos necesaria para rechazar las últimas apelaciones del expresidente Jair Bolsonaro y así confirmar la pena de 27 años de cárcel en su contra.

Y es que el exmandatario brasileño presentó una apelación de su sentencia, que le fue dictada en septiembre pasado, acusado de planear un golpe de Estado luego de las elecciones de 2022.

Noticia relacionada: Condenan a Jair Bolsonaro; Expresidente de Brasil Recibió Atención Médica de Emergencia.

Video: Sentencian a 27 Años de Prisión a Jair Bolsonaro por Intento de Golpe de Estado

Mayoría de votos

Hoy, el panel de cinco miembros de la Primera Sala formó la mayoría para rechazar dicha apelación.

Los jueces Flavio Dino, Alexandre de Moraes y Cristiano Zanin votaron a favor de rechazar el recurso presentado por el equipo legal de Bolsonaro.

Mientras que los miembros restantes del panel tienen hasta el 14 de noviembre para emitir su voto.

"No hubo ninguna omisión" en la sentencia que "declara las circunstancias judiciales desfavorables" para Bolsonaro, por lo que se considera "inviable el argumento defensivo", indicó De Moraes en el voto que publicó en el sistema informático del tribunal, unos argumentos que fueron compartidos por Dino y Zanin.

Estas apelaciones eran los últimos recursos que podían intentar los abogados de Bolsonaro y, una vez negados, el próximo paso será que el tribunal defina el lugar de reclusión.

Noticia relacionada: Corte Suprema de Brasil Condena a Bolsonaro a Más de 27 Años de Cárcel por Intento Golpista.

¿Cuándo iniciará la condena de Bolsonaro?

Cabe señalar que el expresidente brasileño comenzará a cumplir su condena una vez que se hayan agotado todos los recursos.

Actualmente, Bolsonaro se encuentra bajo arresto domiciliario por violar medidas cautelares en un caso separado.

Pero se espera que sus abogados soliciten que se le permita cumplir su condena en condiciones similares debido a problemas de salud.

Bolsonaro fue condenado luego de ser considerado culpable de haber tramado una conspiración para impedir la toma de posesión del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Ese complot contra el resultado de las urnas, que Bolsonaro nunca reconoció, habría llevado al asalto a las sedes de los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023, cuando miles de activistas de la ultraderecha intentaron convencer a las Fuerzas Armadas de derrocar a Lula.

Con información de EFE y Reuters.

