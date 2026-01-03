Ella Es Cilia Flores, la 'Primera Combatiente' de Venezuela y Esposa de Nicolás Maduro

Un día como hoy, nació la mujer que llegó a mi vida para compartir el mayor de mis sueños: la felicidad del pueblo venezolano. Gracias por cada sonrisa compartida @florescilia. Eres un digno ejemplo de fortaleza y lealtad

Esto escribió Nicolás Maduro a Cilia Flores, su esposa, en 2019, por su cumpleaños, en un acto no solo para refrendar su amor de pareja, sino para dejar clara la importancia de la Primera Combatiente para Venezuela.

El 15 de julio de 2013, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su pareja de varios años, Cilia Flores, se casaron en una ceremonia privada, para dar formalidad a una relación que databa de los años noventa.

Fue en ese año que nació el apodo que la ha acompañado en todos estos años y que denota lo que es vivir dentro de un régimen político: la Primera Combatiente.

Para Maduro, no solo es su compañera de vida, también de lucha dentro y fuera de Venezuela. Forjada en el chavismo, sabe lo que es enfrentarse a cualquier escenario.

Hoy, sábado 3 de enero de 2026, la pareja fue capturada y sacada del país, según escribió el presidente Donald Trump, durante una operación en tierras venezolanas.

¿Quién es Cilia Flores?

Cilia Flores nació el 15 de octubre de 1956, en la ciudad de Tinaquillo, estado Cojedes. Tiene 69 años de edad. Es una abogada egresada de la Universidad Santa María de Caracas y formada en el derecho penal y laboral.

Diputada a la Asamblea Nacional (AN) por Lista Nacional, del 5 de enero de 2021 a la fecha.

Fue diputada a la Asamblea Nacional (AN) por el Estado Cojedes, del 5 de enero de 2016 al 2 de junio de 2017.

Fue titular de la Procuraduría General de la República, del 2 de febrero de 2012 al 11 de marzo de 2013, bajo el cobijo de Hugo Chávez Frías.

Fue vicepresidenta del PSUV, del 7 de mayo de 2009 al 12 de diciembre de 2011.

Fue presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela desde el 15 de agosto de 2006 hasta 5 de enero de 2011.

Fue diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela por el Distrito Capital, del 30 de julio de 2000 al 2 de febrero de 2012.

Fue jefa de la Bancada del PSUV en la Asamblea Nacional.

En el terreno personal, nunca le gustó el título de Primera Dama y prefirió el de Primera Combatiente, el cual se leía constantemente en los comunicados oficiales del gobierno venezolano.

Además, tiene tres hijos, producto de su primer matrimonio: Walter Jacob, Yosser Daniel y Yoswal Alexander.

Para muchos, dentro y fuera de Venezuela, es el verdadero poder detrás de Maduro. Versada en la política, luce como una carismática mujer, pero detrás emite órdenes con fuerza y claridad.

Ocaso de Cilia Flores

A partir de 2017, Estados Unidos comenzó con investigaciones sobre el círculo cercano de Cilia Flores: sus hijos y sobrinos fueron señalados de cometer actos de narcocorrupción.

Apenas en diciembre de 2025, el cerco se cerró con sanciones sobre siete familiares de la Primera Combatiente, en una andanada estadounidense sobre lo que llamó la narcodictadura venezolana.

El pasado 1 de enero, la pareja participó en una entrevista con Ignacio Ramonet, la que sería la última aparición de Cilia junto con Maduro.

Hoy, ese amor profesado como matrimonio y que irradió hacia la patria, los ha llevado lejos de Venezuela, con una nueva historia por venir tras la captura por parte de Estados Unidos.

