Bombardeos de Israel en Gaza Dejan al Menos 19 Muertos

Bombardeos de Israel en la Franja de Gaza ha dejado al menos 19 palestinos muertos, la mayoría mujeres y niños, en la última noche según reportes preliminares.

Israel, por su parte, reportó que disparos de insurgentes causaron lesiones a uno de sus soldados.

A las diez víctimas mortales registradas por las autoridades se añaden cuatro fallecidos más: uno en Jan Yunis, elevando a cuatro los muertos en el sur de Gaza, y siete más en la capital, donde ya sumaban siete.

Fueron las últimas muertes palestinas desde la entrada en vigor de un alto el fuego -interrumpido por ataques mortales israelíes- el 10 de octubre de 2025.

Más de 530 palestinos han muerto por fuego israelí desde que entró en vigor el acuerdo, según el Ministerio de Salud gazatí.

Los ataques y el creciente número de muertos han hecho tambalear la tregua respaldada por Estados Unidos y han llevado a los palestinos en el sitiado enclave palestino a decir que no sienten que la guerra haya terminado.

"Los equipos de Defensa Civil en las gobernaciones de la Franja de Gaza llevaron a cabo 30 misiones diferentes desde la mañana del martes 3 de febrero de 2026 hasta la mañana del miércoles", señaló en un comunicado el servicio de emergencias de Defensa Civil gazatí. Entre las misiones hubo 12 actividades de rescate y 12 servicios de ambulancias.

¿Quiénes son las víctimas recientes?

El Hospital Shifa de la ciudad de Gaza registró la muerte de siete personas más provenientes de Tuffah a lo largo de la mañana. El balance de la capital sitúa en tres, los fallecidos en Zeitún y once en Tuffah.



En Jan Yunis, el Hospital Nasser registró la muerte de un cuarto perteneciente a la misma familia (Abu Sitta) de víctimas en los ataques contabilizados previamente, si bien el hospital apuntó que aún no ha sido identificado debido a las quemaduras que presenta el cadáver.

Las otras víctimas mortales son: Mahmud Ayman Al Rass, de 21 años; Suleiman Abu Sitta, de 28, y Farid Suleiman Abu Sitta, de 12.



En la ciudad de Gaza, los fallecidos que ya habían sido registrados por el Hospital Shifa a causa de los ataques en Tuffah son Youssef Haboush (36 años), Bilal Haboush (16), Rital Haboush (12) y Ahmad Talaat Haboush (22).



Provenientes de Zeitún, los tres fallecidos contabilizados a primera hora de este miércoles son Ali Ahmad Salmi, de 60 años; Basina Mohammad Ayad, de 55, y Saqr Badr Al Hatto, de cinco meses.

"¿Dónde está el alto el fuego?"

"La guerra genocida contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza continúa", afirmó el doctor Mohamed Abu Selmiya, director del Hospital Shifa, en una publicación en Facebook.

¿Dónde está el alto el fuego? ¿Dónde están los mediadores?

Los mediadores han condenado los ataques y Hamás los ha calificado como violaciones del acuerdo, pero el ejército de Israel sostiene que responde a los incumplimientos por parte de Hamás o a los ataques insurgentes contra sus soldados. Al menos tres soldados han muerto desde el inicio de la tregua.

A primera hora del miércoles, las tropas israelíes dispararon contra un edificio en el barrio de Tuffah, en el norte de la Franja, y mataron al menos a 11 personas, la mayoría de la misma familia.

Entre las víctimas estaban una pareja, su hija de 10 días, su primo de cinco meses y su abuela, de acuerdo con el reporte del Hospital Shifa, que recibió los cadáveres.

El ejército israelí indicó que sus aviones y unidades blindadas respondieron después de que los insurgentes comenzaran a disparar a las tropas, hiriendo de gravedad a un reservista que fue evacuado a un hospital. Israel calificó el ataque insurgente como una violación del acuerdo.

El ejército no comentó otros ataques que aumentaron el número de fallecidos el miércoles, incluyendo uno contra la tienda de una familia en la ciudad de Jan Yunis que dejó tres muertos, entre ellos un niño de 12 años, explicó el Hospital Nasser, a donde fueron trasladados los cuerpos.

Los bombardeos de tanques en el barrio oriental de Zaytoun de la Ciudad de Gaza mataron a otros tres palestinos, entre los que había una pareja, dijo el Hospital Shifa.

Más de 71 mil 800 palestinos han fallecido desde el inicio de la guerra, según el Ministerio de Salud gazatí, que no distingue entre víctimas combatientes o civiles. El ministerio, que forma parte del gobierno liderado por Hamás, mantiene registros detallados de bajas que generalmente son considerados fiables por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes.



